Eieren krijgen eerherstel: waarom zijn ze plots geen bron meer voor bezorgdheid?

De belangrijkste reden waarom eieren plots weer op tafel mogen, is de vooruitgang van de wetenschap. Wetenschappelijk onderzoek is nu eenmaal de beste manier om de waarheid te achterhalen. Maar, wat we vandaag voor waar aannemen, blijkt morgen soms fout. Is de wetenschap daarmee een flipflopper, een wispelturig speeltje van mensen die zich graag laten betalen voor hun hobby? Toch niet. Dank zij de wetenschap halen we elektriciteit uit zonlicht, leren we kanker beter bestrijden, het weer voorspellen en ga zo maar door. Al die nieuwe ontdekkingen draaien niet altijd positief uit, maar zo is het leven nu eenmaal. En we leren uit de fouten die we voorheen gemaakt hebben. Dat zou moeten en we kunnen alleen maar hopen dat we het ook doen.

Wat heeft dat alles met cholesterol en eieren te maken, vraagt u zich misschien af. Wel, als er één taaie brok is waarop wetenschappers zich vaak de tanden stukbijten, dan wel voeding. Onze voeding wijzigt van dag op dag, geen twee mensen eten tot op de milligram hetzelfde, hun darmflora en ook hun levensstijl verschillen. De ene zit de hele dag stil, de andere draaft rond als een jachtige hond. Een simpele appel heeft al een verschillend effect op de gezondheid van 2 mensen. Een minimaal effect dat wel, maar na jaren hebben we zoveel verschillen opgestapeld dat we onmogelijk nog in detail kunnen uitvlooien waarom de ene mens een hartaanval krijgt en de andere onbezorgd verder boert.

Ja ja, maar die eieren, hoor ik u opnieuw vragen. Wel, beter onderzoek (onderzoekers doen bijna altijd al hun stinkende best) wijst uit dat eieren en andere cholesterolrijke voeding toch niet zo'n bedreiging vormen voor ons hart en onze bloedvaten. De Amerikaanse overheid gaf dat al aan in haar voedingsrichtlijnen van 2015, een recent groot Chinees onderzoek zorgde voor extra aandacht en dan lees je plots overal dat eieren weer mogen.

Nog dit, de cholesterolconcentratie in het bloed blijft een zorg in de strijd tegen hart- en vaatziekten en de wetenschap zal ongetwijfeld nog nieuwe, misschien onverwachte inzichten opleveren. Maar over uw ochtendeitje hoeft u zich alvast geen zorgen te maken. Zolang u niet overdrijft. Maar dat is nu eenmaal altijd ongezond.