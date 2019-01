Eenzaamheid in de thuiszorg: ouderen zien 'de babbel' als grootste meerwaarde in de hulpverlening

Van de ouderen die een beroep doen op thuiszorg voelt 54 procent zich sterk emotioneel en 35 procent sterk sociaal eenzaam. Dat blijkt uit een onderzoek van Thuiszorg Kempen en Vonk3, het onderzoekscentrum van de Thomas More-hogeschool, waar Sociaal.net over bericht. Slechts 17 procent voelt zich helemaal niet eenzaam, noch op sociaal of emotioneel vlak. Eenzaamheid kan op alle momenten voorkomen, maar vooral 's avonds, in het weekend en op feestdagen ervaart men eenzame gevoelens. Opvallend: hoe ouder iemand is, hoe minder emotionele en sociale eenzaamheid.

De eenzaamheidscijfers bij thuiszorgcliënten liggen beduidend hoger dan die van de gemiddelde Belg. Minder dan de helft van de Belgen voelt zich eenzaam volgens Nationaal Geluksonderzoek van levensverzekeraar NN. Dat veel van de bevraagde thuiszorgcliënten alleen wonen, niet werken, gescheiden of weduwe of weduwnaar zijn kan dit verschil verklaren. Bovendien gaat het om personen met een zorgvraag. Dat zijn allemaal risicofactoren voor eenzaamheid, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek ging ook na hoe eenzaamheid kan worden vermeden. De meerderheid van de cliënten gaat ervanuit dat dat kan door meer mensen te zien. Maar emotionele eenzaamheid zal niet altijd afnemen door meer sociaal contact. Wel door meer hechte relaties met anderen, zo waarschuwen experts.

'De babbel'

Verzorgenden kunnen op dat vlak van grote betekenis zijn voor de cliënten. Zo geeft meer dan de helft van de bevraagden aan dat ze vooral "de babbel" zouden missen wanneer de verzorgende 8 weken niet zou komen. 'Cliënten blijken "de babbel" als grootste meerwaarde te zien van de thuishulpverlening. De waarde hiervan mag niet onderschat worden', stellen de onderzoekers. 'Organisaties in de thuiszorg hebben het potentieel om een belangrijke schakel te zijn in de aanpak en preventie van eenzaamheid. Een gewone babbel kan veel betekenen en is een goede ingangspoort naar een meer diepgaand', klinkt het.

Vonk3 lanceert daarom "Oog voor eenzaamheid", een online werkboek dat je wegwijs maakt in het thema eenzaamheid. Dit werkboek kwam tot stand met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Het helpt de deskundigheid van mensen in het werkveld op het vlak van eenzaamheid vergroten: hoe herken je signalen van eenzaamheid, hoe ga je hiermee om en hoe kan je cliënten op een gepaste manier ondersteunen?