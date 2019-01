Een op de drie bedienden in Vlaanderen klaagt over slechte lucht in kantoren

In Vlaanderen klaagt een op de drie bedienden weleens over slechte kantoorlucht. Dat leert de jongste bevraging van de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE bij 23.000 werknemers, waarover Het Laatste Nieuws dinsdag bericht. Bij overheidspersoneel, in het onderwijs en in de gezondheidszorg loopt dat cijfer zelfs op tot bijna 40 procent.