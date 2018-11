Ziekmakende werkplekken: zijn er oplossingen voor de vuile lucht op kantoor?

Als u toevallig een citytrip naar Londen op de agenda hebt staan, moet u eens een bezoek brengen aan de nieuwste boetiek van mode-icoon Stella McCartney. Niet om er koopjes te doen, wel om de 'zuiverste lucht' van heel Londen in te ademen. U leest het goed: voor verfriste longen moet u niet naar Hyde Park of Kensington Gardens, maar naar een kledingwinkel in Old Bond Street. McCartney werkt samen met het bedrijf Airlabs dat met innovatieve filters de lucht zuivert: in kantoorruimtes en winkels, maar ook in de auto. En dat is heus geen overbodige luxe. Cijfers van de Amerikaanse Environmental Protection Agency geven aan dat de luchtvervuiling binnen tot vijf keer groter kan zijn dan buiten. Niet alleen wordt de vervuilde lucht naar binnen gezogen, binnen worden ook nog eens schadelijke gassen geproduce...