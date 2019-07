Droog je uit van koffie? Nodeloze bangmakerij

Met de zomerse hitte krijg je vaak te horen dat je beter geen koffie drinkt. Het zou je uitdrogen. Nodeloze bangmakerij, want zeker over gewone koffie hoef je je geen zorgen te maken. Alleen liefhebbers van geconcentreerde espresso's raken meer vocht kwijt dan ze met hun kopje opnemen. Maar geen nood, ons lichaam is een intelligent ding dat zijn zaken zorgvuldig onder controle houdt.

© /

Cafeïne kan een invloed hebben op de waterhuishouding van ons lichaam. Dat is zo en daar hoeven we niet onnozel over te doen. Maar veel fragmentair, beperkt en slecht doordacht onderzoek heeft ons met foute ideeën en nodeloze onrust opgezadeld. Als gevolgd daarvan wordt er over de waterhuishouding bij mensen flink wat nonsens verteld.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×