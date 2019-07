Nu een nieuwe hittegolf aanbreekt, krijgen we van overal de raad om veel te drinken. Hoeveel je moet drinken, is moeilijk te zeggen, maar wat meer is beter dan te weinig. Gewoon omdat het beter is voor je gezondheid. En omdat je er frisser door blijft, zowel mentaal als fysiek.

Uitgedroogd. Het klinkt dramatisch, maar wanneer we over het menselijk lichaam spreken, is uitgedroogd geen goed begrip. Het doet denken aan stoffige velden met planten die verpieteren. Die vergelijking gaat niet op voor het menselijk lichaam. Een veld is afhankelijk van regen, wind en zonneschijn. Het menselijk lichaam is echter geen passief ding. Het is een gesofisticeerd organisme dat zijn vochtbalans actief controleert, want dat is cruciaal voor het goed functioneren ervan. Maar daarover later meer.

