Dit verandert er in 2025 in de gezondheidszorg

Een hogere zorgpremie, nieuwe regels voor alcoholreclame en duurdere kinesisten. Dit verandert er op 1 januari in de gezondheidszorg.

1. Neem altijd identiteitskaart mee naar het ziekenhuis

Wanneer u in 2025 naar het ziekenhuis gaat, bent u verplicht om uw identiteitskaart mee te nemen. Vanaf 2025 is het voor ziekenhuizen immers verplicht om de identiteit van patiënten elektronisch te verifiëren als ze elektronisch factureren en de derdebetalersregeling toepassen. Vooral dat laatste is belangrijk als patiënt indien u niet zelf eerst een deel van de medische kosten wil voorschieten. Het ziekenfonds betaalt de kosten die door het RIZIV vergoed worden dan rechtstreeks aan het ziekenhuis. Hebt u uw identiteitskaart niet bij, dan zijn er voor het ziekenhuis nog steeds alternatieven om de identiteit te verifiëren, zoals een kleefbriefje van het ziekenfonds of Itsme.

2. Vlaamse zorgpremie stijgt

De Vlaamse zorgpremie stijgt volgend jaar van 62 naar 64 euro. Voor mensen met een lager inkomen komt er één euro bij in 2025 en bedraagt de premie 32 euro. Dankzij de zorgpremie krijgen meer dan 300.000 zwaar zorgbehoevenden in Vlaanderen een maandelijkse tegemoetkoming voor niet-medische zorgkosten zoals poetshulp. Voor personen met een handicap gaat het om 300 euro per maand. Zwaar zorgbehoevenden krijgen 140 euro per maand. Voor 65-plussers met een zorgnood is er een tegemoetkoming van maximaal 710 euro per maand. Het systeem wordt gefinancierd door de bevolking. Iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar betaalt verplicht jaarlijks een bijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming aan één van de zes erkende zorgkassen. Alleen wie aangesloten is, heeft recht op een tegemoetkoming. De zorgpremie werd ingevoerd in 2001 en bedroeg toen 10 euro. Twee jaar later werd dat bedrag opgetrokken naar 25 euro en dat bleef zo tot 2015, toen de Vlaamse overheid dat bedrag plotsklaps verdubbelde tot 50 euro. De voorbije jaren kwamen er als gevolg van de stijgende levensduurte telkens wat euro’s bij.

3. U betaalt mogelijk meer voor de kinesist

Vanaf 1 januari stappen kinesitherapeuten uit het tariefakkoord. Dat betekent dat ze vrij zijn om zelf hun tarieven te bepalen. De beroepsorganisatie van kinesitherapeuten Axxon kwam eind november terug op de overeenkomstencommissie die was gesloten voor 2024 en 2025. De kans is groot dat door die beslissing sommige patiënten meer zullen moeten betalen bij de kinesist. Ook de leden van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) beslisten in november om de conventie te verlaten. Daardoor kunnen vroedvrouwen vanaf januari kiezen om zich niet langer aan de prijsafspraken te houden.

De reclame-, media- en alcoholsector hebben een nieuw alcohol­convenant afgesloten. Concreet zullen alle affiches met reclame voor bier of sterkedrank vanaf januari verboden zijn in een perimeter van 150 meter rond scholen. Alcoholreclame mag ook niet verschijnen in media en vertoningen in de bioscoop die gericht zijn op een publiek dat minstens voor 30 procent uit minderjarigen bestaat. Merken mogen volgens de nieuwe convenant ook geen ­personen van jonger dan 25 jaar laten optreden in alcoholreclames. De sector gaat ook een systeem van age gating toepassen. “Om ervoor te zorgen dat jongeren niet in contact komen met alcoholreclame op sociale media moeten adverteerders voortaan verplicht gebruikmaken van de leeftijdsgebonden filters”, stelde Marc Frederix, voorzitter van de Raad voor Reclame. Als een sociaal medium die filters niet aanbiedt, geldt een totaalverbod voor alcoholreclame, zoals voor TikTok en Snapchat. Ook influencers die reclame maken voor alcoholhoudende dranken moeten voortaan minimaal 25 jaar “zijn en lijken”. De slogan ‘Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid’ moet vanaf januari ook beter in beeld komen.

5. Meer centra voor transgenderzorg

Voortaan kunnen mensen terecht in zes geconventioneerde centra voor transgenderzorg in België, in plaats van twee, omdat de de vraag naar transgenderzorg sterk gegroeid is. De centra bevinden zich in UZ Gent, CHU Luik, ZAS Antwerpen, Brussel (Erasmus-ziekenhuis), Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk) en VITAZ (Sint-Niklaas). In dergelijke centra kunnen transgender personen terecht voor hulp in verband met hun genderidentiteit, genderexpressie of genderincongruentie – dat laatste is “het gevoel van ongemak (zowel fysiek als mentaal), veroorzaakt door het verschil tussen genderidentiteit en geboortegeslacht”. De centra bieden medische en/of psychosociale begeleiding. Het Riziv komt tegemoet in de kosten van de begeleiding.

6. Patiënten met chronisch hartfalen krijgen telemonitoring terugbetaald

De telemonitoring van patiënten met chronisch hartfalen wordt terugbetaald in ziekenhuizen waarmee een overeenkomst is afgesloten. Patiënten kunnen dagelijks enkele lichaamsparameters meten, zoals hun gewicht en bloeddruk. Vervolgens kunnen ze die gegevens via een medische mobiele applicatie doorsturen naar het gespecialiseerde telemonitoringteam van het ziekenhuis. Dat team analyseert de gegevens en kan zo vroege signalen van achteruitgang bij de patiënt opsporen. “Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat monitoring op afstand het aantal ziekenhuisopnames vermindert, de duur van ziekenhuisverblijven verkort, de sterftecijfers doet dalen en de levenskwaliteit en betrokkenheid van de patiënt verbetert”, benadrukt het RIZIV.

7. Schuldsaldoverzekering na kanker? Minder lange wachttijd

Vanaf 1 januari mogen verzekeringsmaatschappijen vijf jaar na afloop van een kankerbehandeling bij een klant geen rekening meer houden met die ziekte bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Nu bedraagt die wachttijd nog acht jaar. Ook een aantal chronische aandoeningen valt onder de regeling, op voorwaarde dat ze onder controle zijn.