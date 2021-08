'Op een dag moet de coronarekening betaald worden. Als er dan weer gesnoeid wordt in de sociale zekerheid, zijn de meest kwetsbaren de eerste slachtoffers', waarschuwt psychiater Dirk De Wachter in De Zondag.

Dat onze samenleving verdeeld is in haves en have-nots is niet nieuw, merkt psychiater Dirk De Wachter op in De Zondag, maar corona zal de tweedeling wel versterken. Er zullen méér mensen uit de boot vallen. 'Na de virologische crisis zal een mentale crisis volgen. Dat wordt geen zichtbare tsunami, geen overvolle spoeddiensten, eerder iets die onder de waterlijn sluimert, maar wél heel gevaarlijk kan zijn. We zien de stijging nu al in de cijfers.'

De lockdown is amper voorbij of we zoeken alweer de illusie van het geluk in materiële fantastigheden. Ik kijk daar kritisch naar. Dirk De Wachter

De psychiater uit zijn bezorgdheid met een mooie beeldspraak: 'Onze maatschappij is als een speedboot die steeds sneller moet varen. There is no alternative , TINA. Vooraan staan de blitse boys, heerlijk met de haren in de wind. Ze ontkurken champagne. Achteraan vallen mensen uit de boot. Niemand ziet het. Het zijn mensen met psychische kwalen. Een depressie, een burn-out, vermoeidheid. Achter de speedboot vaart een reddingssloep met therapeuten in. Wij vissen de mensen uit het water, geven hen warme kleren en lekker eten, maar dan ... Dan moeten die mensen weer in de speedboot geraken en dát is vreselijk moeilijk.'

Corona wordt geen gamechanger

Zijn grootste vrees is dat de solidariteit zal verdwijnen. 'Op een dag moet de coronarekening betaald worden. Als er dan weer gesnoeid wordt in de sociale zekerheid, zijn de meest kwetsbaren de eerste slachtoffers.'

De Wachter heeft twee adviezen voor het beleid: 'Het eerste is makkelijk: zorg voor een sterke reling achteraan de speedboot. Met andere woorden: voor een sterke sociale zekerheid. Het tweede is moeilijker: de snelheid van de boot moet omlaag.'

De idee dat we na corona anders over geluk zullen denken, is volgens De Wachter een illusie. 'Het ware geluk bestaat volgens mij in het zorgzaam zijn voor elkaar. Als corona iets bewezen heeft, dan wel dat de mens een sociaal wezen is. Ik zou dat graag vasthouden, daarom kakel ik erover, maar ik maak me geen illusies: corona wordt geen gamechanger. De lockdown is amper voorbij of we zoeken alweer de illusie van het geluk in materiële fantastigheden. Ik kijk daar kritisch naar.'

