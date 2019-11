De stille ontsteking, moeder van vele ziektes: wat kun je ertegen doen?

De Zweedse wetenschapsjournaliste Maria Borelius reisde naar verschillende uithoeken van de wereld op zoek naar de belangrijkste gezondheidssleutels om de 'stille ontstekingen' in haar lichaam te lijf te gaan. Ze schreef er het best verkochte gezondheidsboek in Zweden over.

© getty

Maria Borelius (59) doorzwom al heel wat watertjes. Ze is bioloog, ondernemer, wetenschapsjournalist, communicatieadviseur, oprichter van de Ester Foundation die allochtone vrouwen ondersteunt bij het starten van een eigen bedrijf én ze was in 2006 kortstondig de minister van Handel in Zweden.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×