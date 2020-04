Mondmaskers zullen een belangrijke rol spelen in de exitstrategie, waarvan de eerste fase maandag begint. Om alle mogelijke verwarring de wereld uit te helpen, geeft Knack heldere antwoorden op 20 veelgestelde vragen.

Welke soorten mondmaskers zijn er en waarvoor dienen ze?

Er zijn grofweg drie soorten mondmaskers. De chirurgische mondmaskers zijn het meest gekend. Ze zijn groen, wit of blauw, zitten losjes rond de neus en mond en bestaan uit een stukje stof met twee elastiekjes. Ze worden gedragen door chirurgen en ander operatiepersoneel om te vermijden dat pathogenen van de drager in open wonden van de patiënt terecht komen. Ze beschermen de drager onvoldoende tegen virussen.

Daarnaast zijn er de meer professionele 'Filtering Face Piece'-ademhalingsbeschermers (FFP). Deze zijn gemaakt van wat steviger materiaal dat zeer fijne deeltjes tegenhoudt. Ze knellen stevig aan rond de neus en de mond zodat alle lucht doorheen het masker gaat en gefilterd wordt wanneer je ademt. Er bestaan drie categorieën: FFP1, FFP2 of FFP3. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de bescherming. FFP2 wordt het meest gebruikt omdat die zowat 95 procent van de partikels tegenhoudt. In de Verenigde Staten krijgen deze maskers de aanduiding N95. Bij FFP3-maskers is de bescherming zelfs 99 procent (N99), maar deze maskers zijn duurder in kostprijs. Omdat ademhalen met een FFP3-masker erg moeilijk is, zijn er ook zulke maskers met een uitblaasventiel, maar dan heb je het probleem van lekkage via dit ventiel.

FFP-maskers beschermen goed tegen virussen. Ze zijn uiterst schaars en dus exclusief gereserveerd voor professionele zorgverleners en de woonzorgcentra waar men in grote mate in contact komt met het virus.

Zelfgemaakte, stoffen mondmaskers en papieren comfortmaskers zijn geen medische maskers. Ze beschermen weinig tegen virussen en voorkomen enkel dat iemand die besmet is het virus doorgeeft aan anderen. Ze vermijden ook dat je met je handen aan je gezicht komt (op voorwaarde dat ze goed zitten).

Sinds kort is er door de overheid ook een ietwat creatievere mondneusbedekking in het leven geroepen: de sjaal of bandana, maar deze attributen bieden nog minder bescherming dan de stoffen exemplaren en passen eerder in de categorie 'iets is beter dan niets'.

Kan een zelfgemaakt mondmasker verhinderen dat je covid-19 oploopt?

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat chirurgische en zelfgemaakte mondmaskers bij 'onervaren gebruikers' niet voldoende beschermen tegen virussen die via hoest- en niesdruppeltjes worden overgedragen. Ze sluiten meestal niet volledig af, waardoor partikels nog steeds hun weg vinden naar de mond en neus. Bovendien kunnen erg kleine partikels (aerosolen) zelfs los door het materiaal van het masker gaan. Vergeet ook niet dat het virus ook via de ogen kan binnendringen. Covid-19 bestrijd je daarentegen wél door zo weinig mogelijk contact te hebben met derden, afstand te houden en je handen goed te wassen.

Als we naar het ruimere plaatje kijken is het wetenschappelijk heel moeilijk aan te tonen of het veralgemeend dragen van comfortmaskers door een bevolking in een levensechte situatie, bovenop de bestaande maatregelen, een epidemie kunnen indijken.

Doen die niet-professionele mondmaskers dan helemaal niks? Toch wel. Ze voorkomen ten eerste dat je met je handen aan je mond of neus komt, op voorwaarde dat je natuurlijk niet voortdurend aan je masker zit te friemelen en daar schuilt net het gevaar: onze handen zijn nog steeds onze grootste vijand. Ten tweede is een stoffen mondmasker wél nuttig als je mogelijk besmet bent met covid-19 maar het zelf niet weet. (zie verder)

Eerst mochten mondmaskers niet, nu moet het: hoe komt dat?

In het begin van de uitbraak werd de algemene bevolking afgeraden om mondmaskers te dragen. Enerzijds omdat er wereldwijd een tekort was en de broodnodige exemplaren moesten worden voorbehouden voor de zorgsector waar ze van levensbelang zijn. Anderzijds omdat maskers veelal verkeerd gebruikt worden. Mensen zetten die dingen voortdurend op en af en wassen ze mogelijk niet elke dag. Voor de algemene bevolking gold toen, en nu nog steeds, de 'Heilige Drievuldigheid van veiligheidsmaatregelen': zo weinig mogelijk contact met andere mensen, afstand houden en handen wassen.

Toch was de aanvankelijke verklaring dat mondmaskers 'compleet zinloos' zijn om zo de bevoorrading voor de ziekenhuizen te garanderen, niet de beste strategie. Het heeft tot de huidige verwarring geleid en een knauw aan de geloofwaardigheid van de virologen gegeven.

Door ze nu verplicht te maken in bepaalde situaties, ontstaat nog meer verwarring, want ze 'beschermen ons toch onvoldoende tegen de ziekte?' (zie boven). Hier is de communicatie van de Belgische virologen gelukkig wel altijd duidelijk geweest: mondmaskers draag je niet zozeer om jezelf te beschermen, maar vooral om anderen te beschermen wanneer je zelf mogelijk besmet bent met covid-19. Na de versoepeling van de maatregelen beland je immers in omstandigheden waar je uit noodzaak wat meer mensen ontmoet en wat dichterbij komt. Op dat moment zijn mondmaskers een welgekomen extra barrière voor de druppeltjes die je mogelijk ophoest. Het stoffen masker zal minstens de helft van de druppeltjes tegenhouden, al zal je anderen misschien nog wel langs de niet goed afgesloten lekken van je masker kunnen besmetten. Daarom blijft het in eerste instantie van belang om afstand te houden.

Maar hoe ver moet je gaan in het dragen van mondmaskers? Duitsland verplicht ze bijvoorbeeld in alle winkels. Sommige artsen pleiten er zelfs voor om ze in open lucht te verplichten aangezien uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het virus ook mogelijk via aerosolen (spraak, ademhaling, ventilatie en airconditioning) wordt overgedragen. (Lees ook: Jean-Luc Gala, specialist infectieziekten: 'Iederéén moet een mondmasker dragen) Verschillende landen, zoals de Verenigde Staten, adviseren of verplichten hun bevolking om dat te doen. Toch is het bewijs dat het virus zich via aerosolen verspreidt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet krachtig genoeg. De primaire overdracht verloopt volgens de WHO nog steeds via niezen en hoesten. Ook het officiële Belgische advies is dat rondlopen met een mondmasker op straat geen enkele zin heeft.

Waarom draag je een mondmasker? Een mondmasker dragen is een aanvulling op de basisreflexen, het vervangt ze niet.

Blijf dus je handen wassen, blijf 1,5 meter afstand houden, blijf thuis als je ziek bent, en blijf je fysieke, sociale contacten beperken.

Wat meer dan ooit uit de mondmaskerdiscussie blijkt, is dat dit een zeer emotionele kwestie is. De mens heeft nood aan iets zichtbaars om zichzelf tegen iets onzichtbaar als een virus te beschermen. Bovendien hebben we met een masker het gevoel opnieuw de controle in handen te krijgen in deze onzekere tijden. Meer dan de longen beschermen ze dus ons mentaal welzijn.

Wat beveelt de WHO aan over mondmaskers?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleitte nog op 6 april 2020 tegen het gebruik van maskers door de algemene bevolking. Alleen als je je ziek voelt of voor iemand zorgt die ziek is, moet je een chirurgisch of zelfgemaakt mondmasker opzetten om anderen niet te besmetten.

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert dat alle gezondheidswerkers maskers dragen, samen met handschoenen, veiligheidsbrillen en schorten omdat deze mensen in de frontlinie staan en in hoge mate in contact komen met het virus. Een FFP2-masker wordt aanbevolen voor personeel op intensieve zorg, een chirurgisch masker voor zorgverleners met gewone contacten.

Waar en wanneer zal je een mondmasker moeten dragen?

Stoffen mondmaskers (of een sjaal of bandana) worden vanaf 4 mei verplicht op plaatsen waar we onvoldoende afstand van elkaar kunnen houden, zoals het openbaar vervoer voor iedereen ouder dan 12 jaar. Dat betekent ook in de stations en op de perrons en zelfs wanneer je helemaal alleen op de bus of trein zit. In de stations van de NMBS zullen mondmaskerautomaten staan.

Ook op school zijn mondmaskers de hele dag verplicht voor leerkrachten, schoolpersoneel en kinderen ouder dan 12 jaar (leerkrachten kunnen ook kiezen voor een face shield of een plexiglas) en in bedrijven waar de fysieke afstand niet gegarandeerd kan worden. Brussels Airlines, dat vanaf 1 juni opnieuw hoopt te vliegen, zal de mondmaskers voor haar passagiers aan boord verplichten.

Situaties waarin het aangeraden is om ze te dragen zijn als je denkt dat je zelf besmet bent en in thuisisolatie zit, als je iemand thuis verzorgt met covid-19 en bij het winkelen.

Opgelet: het dragen van een mondmasker mag geen reden zijn om dichter bij iemand anders te komen of je handen niet meer te wassen. Een mondmasker mag zeker geen reden zijn om buiten te komen als je je ziek voelt. Zelfs bij het dragen van een masker moeten de opgelegde maatregelen zoals de sociale afstand, goede handhygiëne en isolatie rigoureus gevolgd worden.

Hoe maak ik zelf een herbruikbaar mondmasker?

Op maakjemondmasker.be vind je een patroon, tips en een handleiding om zelf een veilig mondmasker in elkaar te steken. Het is geschikt voor beginnende naaiers, maar om de vouwtjes te plooien, is wel enige handigheid vereist. Toch te ingewikkeld? Naaimagazine La Maison Victor maakte op basis van de officiële richtlijnen een vereenvoudigde versie. Die is gratis te bekijken, maar registratie is wel verplicht. Het magazine lanceerde ook een nieuw patroon, dat gemakkelijk met de hand te naaien is en geen geknoei met plooitjes vereist. (Maar opgelet: dit is niét volgens de officiële richtlijnen.)

Welk patroon je ook kiest: hanteer een erg strikte hygiëne als je aan de slag gaat. Maak je naaimachine vooraf helemaal schoon, was je handen grondig met water en zeep en draag tijdens het naaien zelf ook een mondmasker. Zeker wanneer je naait om te doneren, kan dat letterlijk van levensbelang zijn.

Is een filter nodig?

Het wordt wel aangeraden door de overheid. Een laag stof filtert de lucht die je in- en uitademt al deels, maar een filter doet dat nog beter. Deze filter smijt je weg na gebruik.

Welke materialen kan ik gebruiken om een mondmasker te maken?

Een mondmasker moet vooral kleine druppeltjes kunnen tegenhouden. Daarnaast zal je het masker regelmatig op hoge temperaturen moeten kunnen wassen, dus moet het tegen een stootje kunnen. Een stof die aan beide vereisten beantwoordt en vaak naar voor geschoven wordt omdat ze zo gemakkelijk verkrijgbaar is, is katoen.

Kies hoe dan ook voor je eigen comfort voor een stof die zacht aanvoelt, niet te warm is en waardoor je gemakkelijk kan ademen.

Waar vind ik die materialen?

Als je nog even geduld kan hebben, kan je vanaf 4 mei terecht in een gespecialiseerde textielwinkel. Als het sneller moet gaan, kan je ook online bestellen. Veritas gaf bijvoorbeeld aan over een erg grote voorraad te beschikken.

Ook textiel dat je nu al in huis hebt, kan dienen als basis voor je mondmasker (en voor de linten). Een keukenhanddoek die je niet gebruikt of T-shirt die je eigenlijk nooit draagt? Dat zou kunnen. Al controleer je de stof dan best nog eens: als hij versleten is, zal hij minder vochtpartikeltjes tegenhouden.

Welk materiaal kan dienen als filter?

Daarvoor zijn allerlei opties. Een stuk van een stofzuigerzak of koolstoffilter voor de afzuigkap werken prima. Maar ook een papieren zakdoek, koffiefilter of keukenpapier staan op de lijst van aangeraden materialen.

Ik kan echt niet naaien, wat nu?

Eerst en vooral zou je naar je apotheek kunnen gaan, waar medische beschermingsmaterialen verkocht mogen worden. Weet echter dat de vraag erg hoog is en de voorraad beperkt. Is de voorraad uitgeput en heb je geen naaigrage buur, familielid of vriend in de buurt om je uit de nood te helpen? Ook dan zijn er verschillende opties om alsnog aan een mondmasker te raken.

Informeer je bijvoorbeeld bij je gemeente- of stadsbestuur: heel wat lokale overheden ondernemen stappen om hun burgers een exemplaar te kunnen bezorgen. Daarnaast kan je ook online (wegwerp) mondmaskers vinden, al is het aangeraden om voorzichtig te zijn: sommige sites vragen nu erg veel geld voor mondmaskers. Wees je er ook van bewust dat de levering enkele dagen in beslag kan nemen. Ten slotte komen er ook enkele alternatieve kanalen. Zo kondigde de NMBS aan dat er in tachtig stations over het hele land automaten zullen komen die mondmaskers (en alcoholgel) verkopen.

Hoe draag ik een mondmasker veilig?

Een mondmasker kan een veilig gevoel geven, maar een goede hygiëne blijft absoluut noodzakelijk. Als je bijvoorbeeld iets hebt aangeraakt dat besmet was en vervolgens onachtzaam je mondmasker verwijdert zonder eerst je handen te wassen, kan het alsnog gebeuren dat onwelkome gasten de weg naar je luchtwegen vinden. Blijf dus regelmatig en grondig je handen wassen met zeep en let erop dat je je gezicht niet aanraakt bij het aanbrengen of verwijderen van je masker. Raak ook zeker de binnenkant van het masker niet aan met je handen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat een masker goed past. Je mond en neus moeten bedekt zijn en de stof moet goed aansluiten op je gezicht.

Een masker mag een dag lang (acht uur) gedragen worden, zolang het droog is. Een nat masker verliest een deel van zijn beschermende kracht. Een natte filter moet je vervangen.

Hoe (vaak) moet ik een mondmasker wassen?

Het is aangeraden om een stoffen mondmasker een keer per dag te wassen op een hoge temperatuur. Als je het intensief gebruikt, bijvoorbeeld doordat je veel moet praten, was je het al na vier uur.

Dat kan je doen in de wasmachine: dan was je het masker dertig minuten lang op een temperatuur van zestig graden. Als je ze kouder wast, kan je het mondmasker achteraf op hoge temperatuur strijken. Je kan het masker ook vijf minuten laten koken in een kookpot met schoon water. Haal de filter uit je mondmasker voor je het wast en smijt deze weg. Bij een volgend gebruik breng je een nieuwe filter aan.

Je hebt best enkele mondmaskers in huis, zodat je ze om beurt kan wassen. Merk je dat de stof na verloop van tijd dunner wordt en begint te verslijten? Dan verliest je mondmasker beschermingskracht en moet je het vervangen.

Hoe kan ik een mondmasker combineren met een bril?

Dampt je bril aan wanneer je een mondmasker draagt? Dan is dat een teken dat je masker niet goed genoeg aansluit. Om het vervelende fenomeen te vermijden, moet je dan ook de 'tochtgaten' sluiten. Dat kan bijvoorbeeld door een klein stukje ijzerdraad in te naaien boven de neusbrug. (Let er dan wel op dat je dat op zo'n manier doet dat het verwijderd kan worden tijdens het wassen, anders zou je masker wel eens snel kunnen scheuren.) Een andere optie is spelen met de elastiekjes of linten: die kan je bijvoorbeeld kruisen om meer spanning te creëren. De bovenkant van je mondmasker naar binnen plooien, zou ook helpen.

Antwoord van @PottelberghKoen :



TIP VAN DE DAG!

Een tip bij het aandampen van de brilglazen bij ‘t dragen van een mondmasker? Kruis dan, zoals op de foto, de elastiekjes en ‘t probleem is opgelost! 🤓😷

Deel dit bericht gerust met vrienden!https://t.co/SfyjD4poPw pic.twitter.com/TCyxDQhibs — Jan Leyssens (@contextdesigner) April 29, 2020

Waarom moeten kinderen geen mondmasker dragen?

Het effect van een mondmasker bij kinderen verdwijnt aangezien zij te vaak met hun handen aan het masker zitten.

Voor borelingen is er zelfs een mogelijk gevaar. Als deze zeer kleine kindjes een masker dragen bestaat er een gevaar op verstikking door het masker zelf of door de linten die aan het masker vast zitten. Daarom wordt een masker bij deze groep zelfs afgeraden.

Werkt een sjaal of bandana even goed als vakkundig genaaid mondmasker?

Een sjaal of bandana houdt inderdaad ook een aantal druppeltjes tegen, maar wel veel minder dan een stoffen mondmasker dat goed aansluit. Een mondmasker geniet dus altijd de voorkeur.

Wat met dat beloofde mondmasker in de brievenbus?

De Nationale Veiligheidsraad stelde op 24 april dat elke Belg een stoffen mondmasker en twee filters thuis zou ontvangen voor 4 mei, maar die deadline zal niet worden gehaald. Het is nog onduidelijk wanneer het bewuste mondmasker en de filters wel in de brievenbus zullen zitten. Hoe dan ook is wachten op dat ene mondmasker weinig zinvol, zeker wanneer je snel opnieuw naar het werk of school zal moeten. Je moet een mondmasker immers regelmatig vervangen en wassen, waardoor je beter enkele exemplaren in huis hebt.

Kunnen we de mondmaskers ineens ook dragen tegen fijn stof?

Fijn stof is een gigantisch gezondheidsprobleem, vooral in steden. Het is verantwoordelijk voor allerlei aandoeningen zoals hartaanvallen, beroertes, hartritmestoornissen, longkanker, ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en een groeiachterstand bij embryo's. Kunnen we dan ineens ook dit probleem aanpakken met bijvoorbeeld een ademhalingsmasker? Ook hierbij geldt opnieuw het probleem van niet perfecte afsluiting op het gezicht. Wanneer het masker niet goed past, gaat de lucht bij voorkeur door de 'lekken' (de weg van de minste weerstand) in plaats van door het mondmasker zelf, waardoor de filterfunctie van de ademhalingsbeschermer geen impact meer heeft. Zo'n masker beschermt al helemaal niet tegen stikstofdioxide. Stedelijke fietsers die dagelijks tussen auto's laveren, doen er dus beter aan om minder vervuilde wegen te kiezen dan een mondmasker te dragen en een elektrische fiets te gebruiken zodat ze minder diep moeten inademen.

Waarom is er in het Westen zoveel discussie rond mondmaskers en in Azië niet?

In Aziatische landen zijn mondmaskers ook buiten coronatijden al tientallen jaren geen ongewoon fenomeen meer, ook al omdat luchtvervuiling in bepaalde Aziatische grootsteden erg problematisch is. Bij jongeren zijn ze zelfs cool. In collectivistische maatschappijen zijn de maskers enerzijds een vorm van beleefdheid tegenover de andere ('ik wil jou niet besmetten) en anderzijds een soort psychologische steun ('als jij en ik een mondmasker dragen, komt alles goed')

In meer individualistische maatschappijen zoals in het Westen ligt een veralgemeend dragen van mondmaskers een stuk moeilijker. Nog voor het begin van de coronacrisis in België waren maskers in een mum van tijd uitverkocht, maar niemand durfde ze te dragen. Ook tijdens de Spaande Griep van 1918 werden maskers aangeraden, maar kregen westerse autoriteiten te maken met weerstand van hun bevolking. Vooral in de Verenigde Staten ging deze maatregel in tegen hun liberalistische ideologie en de vrijheid van het individu.

Worden mondmaskers in de toekomst een essentieel deel van ons leven?

Voor de corona-epidemie werd iemand met een mondmasker op straat beschouwd als een rare vogel, alsof de Apocalyps nakend zou zijn. Dat vooroordeel zal nu zonder twijfel verdwijnen aangezien mondmaskers het 'nieuwe normaal' worden tijdens deze en volgende coronagolven. Ook wanneer iemand in de toekomst los van covid-19, griep- of verkouheidssymptomen vertoont, zal hij hopelijk met de huidige kennis van zaken uit beleefdheid naar een mondmasker grijpen. Het mondmasker is echter niet het meest comfortabele accessoire om te dragen, waardoor we het wellicht niet even makkelijk in ons hart zullen sluiten als bijvoorbeeld onze favoriete muts of sjaal. Het is goed mogelijk dat al die zelfgemaakte creaties na de corona-epidemie diep in de kast verdwijnen.

