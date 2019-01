De Block wil nu ook expertisecentra voor hoofd- en halskanker

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) volgt het pleidooi van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om de behandeling van hoofd- en halskanker te beperken tot bepaalde ziekenhuizen met de nodige expertise. Dat zegt ze in een reactie op het nieuwe rapport van het KCE.

Vorige maand besliste minister De Block dat vanaf juli enkel ziekenhuizen met minimum 20 ingrepen per jaar nog complexe slokdarm- of pancreaschirurgie mogen uitvoeren. Het KCE wil op die weg verder gaan en roept De Block op dezelfde drempel te hanteren voor hoofd- en halskanker.

De drempel zou niet enkel moeten gelden voor operaties, maar ook voor de voor- en nazorg. De voor- en nazorg is immers heel specifiek, bijvoorbeeld bij patiënten waar er een impact is op het spreken omdat de stembanden verwijderd werden.

Het KCE constateert in zijn rapport dat de zorg voor patiënten met hoofd- en halskanker verspreid is over 99 Belgische ziekenhuizen. De helft van die ziekenhuizen ziet jaarlijks vier of minder patiënten. Nochtans hebben ze een significant hogere overlevingskans in ziekenhuizen die jaarlijks meer dan 20 hoofd- en halskankers verzorgen. Het kenniscentrum raadt daarom aan om de zorg voor hoofd- en halskanker te centraliseren in expertisecentra. Op vlak van diagnosestelling en behandeling kan er zo vooruitgang worden geboekt.

'Nadelig voor de patiënt'

De Block volgt het pleidooi van het KCE, blijkt donderdag uit haar reactie. 'Er worden vandaag nog te veel complexe ingrepen uitgevoerd in ziekenhuizen die over onvoldoende expertise beschikken, en dat is nadelig voor de patiënt', legt ze uit. 'Binnen de hervorming van het ziekenhuislandschap heb ik daarom een speerpunt gemaakt van de concentratie van complexe zorg. Met de concentratie van slokdarm- en pancreaschirurgie hebben we vorige maand een historische eerste stap gezet op dit vlak.'

'Die oefening moeten we nu doorzetten voor andere complexe chirurgische ingrepen, zoals chirurgie bij hoofd- en halskanker, longkanker en rectumkanker', zegt De Block. 'Dat moeten we steeds doen op basis van wetenschappelijke evidentie, zoals de studie die het Kenniscentrum nu aflevert.'

Ook Kom op tegen Kanker wil dat hoofd- en halskanker behandeld worden in expertiscentra. 'De zorg voor patiënten met hoofd- en halskanker gebeurt momenteel te verspreid', zegt Marc Michils. 'Ziekenhuizen bouwen te weinig expertise op over de aandoening en dat heeft een effect op de behandeling en de overlevingskans. Patiënten met hoofd- en halskanker hebben recht op de beste zorg. Die kunnen we hen bieden door de expertise te bundelen in een beperkt aantal ziekenhuizen. Een multidisciplinair team staat er klaar om hen de gespecialiseerde zorg te bieden die ze nodig hebben, waaronder psychosociale ondersteuning, tandzorg, logopedie en voedingsadvies.'

Ook de Liga voor Gelaryngectomeerden vzw onderschrijft de aanbeveling van de KCE.