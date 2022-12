Covid: België legt voorlopig geen extra beperkingen op aan reizigers uit China

België volgt het advies van het Europese Health Security Committee als het aankomt op bezoekers uit China. Dat laat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdag weten.

Het Health Security Committee (HSC) kwam donderdagochtend samen over de covidsituatie in China. De overheid heeft het strenge zerocovidbeleid daar losgelaten, met een enorme besmettingsgolf tot gevolg. Bovendien mogen Chinezen binnenkort weer vrij rondreizen. Meerdere landen, waaronder ook Italië, legden daarom al reisbeperkingen op.

Volgens het Europese Centrum voor Ziektebestrijding en -Preventie (ECDC) is dat echter niet aan de orde, omdat de Europeanen over het algemeen goed beschermd zijn, de gezondheidssystemen de druk aankunnen en er geen aanwijzingen zijn van nieuwe coronavarianten in China. Ook het HSC besliste donderdag om de situatie verder in het oog te houden.

Minister Vandenbroucke volgt die aanpak. ‘We zijn als Europeanen erg goed beschermd’, zegt hij. Bovendien is België een klein land in de grote Schengenzone waar het vrij verkeer van personen geldt, en is een gezamenlijke aanpak hoe dan ook nodig.

Dat neemt niet weg dat de overheid waakzaam blijft, benadrukt Vandenbroucke. Europa moet daarvoor helder zicht krijgen op de situatie in China, iets waar ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO om vraagt, aldus de minister.

Ons land heeft momenteel vooral te maken met een verhoogde circulatie van respiratoire aandoeningen. Vandenbroucke dringt erop aan om handen goed te wassen, voldoende te ventileren en thuis te blijven bij ziekte. Wie hoest of niest draagt best een mondmasker op drukke plaatsen als het openbaar vervoer. Daarnaast roept de minister vijftigplussers op om zich te laten vaccineren tegen griep en corona.