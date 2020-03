In België is vandaag een tweede besmetting met het nieuwe corinavirus vastgesteld. Epidemiologen schatten dat het virus het komende jaar mogelijk 40 tot 70 procent van de wereldbevolking zal treffen indien het niet verder kan worden ingedijkt. Panikeren heeft geen zin. Wat kun je dan wel doen, zowel thuis als op het werk? Enkele praktische adviezen.

Het advies van gezondheidsexperts is eenduidig en hetzelfde als bij de uitbraak van griep en andere longvirussen: houd een goede basishygiëne aan. De verspreiding van het nieuwe coronavirus lijkt immers gelijkaardig te verlopen als griep, namelijk via hoest- en niesdruppeltjes in de lucht, die vervolgens in de mond, neus of ogen van een persoon in de buurt terechtkomen of in de longen ingeademd worden.

Komt er een grote uitbraak van covid-19 in België, dan zijn er enkele bijkomende maatregelen die je kunt nemen. Tijdens een epidemie zijn onze handen onze grootste vijanden. We betasten onze neus, ogen en mond gemiddeld 15 tot 23 keer per uur. Meestal zonder het goed en wel te beseffen. Experts hebben daarom al tot in den treure herhaald dat de ouderwetse handhygiëne het meest effectieve advies is om eender welk virus te bestrijden. Zo bleek tijdens de SARS-epidemie dat het wassen van de handen het risico op besmetting met maar liefst 30 tot 50 procent verminderde. Was je handen dus een paar keer meer dan gewoonlijk en doe dat altijd onmiddellijk bij thuiskomst en voor het eten. Voorwaarde is wel dat je het goed doet. Gebruik water en zeep. Vergeet ook niet over de rug van je handen, de polsen, de duimen, de vingernagels en tussen te vingers te wrijven. Doe dat gedurende 20 seconden. Spoel je handen goed af en droog ze met een papieren doekje. Een filmpje van de WHO toont nog eens hoe het moet. Deze techniek verhindert virussen en bacteriën voor een stuk om in de lucht terecht te komen. Hoest of nies je in je handen, dan blijven de microben achter op je handen. En dat is slechts een kleine stap naar andere oppervlakten. Mondmaskertjes beschermen onvoldoende tegen het virus. Daarvoor zitten ze te los. Bovendien geven ze een vals gevoel van veiligheid. Maar ze kunnen wel voorkomen dat iemand anders besmet wordt indien je zelf geïnfecteerd bent. Draag ze in dat geval vooral in de buurt van ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid. Experts raden aan om de methode van social distancing toe te passen. Is er iemand in de buurt die duchtig staat te hoesten, verwijder je dan uit zijn of haar buurt. De WHO raadt aan om 1 tot 2 meter verder te gaan staan. Hoe langer je in de buurt blijft, hoe groter het risico. Probeer ook wat minder handdrukken te geven en mensen te begroeten met een kus. Het is niet helemaal duidelijk hoe lang het virus kan overleven op oppervlakten, Om zeker te zijn, houd je ze best zo schoon mogelijk met zeep en water. Gooi geen geld weg aan allerlei ontsmettingsmiddelen, alcoholgels en antivirale zepen. Dit geënveloppeerd virus heeft een omhulsel van lipiden. Gewone zeep kan die lipiden, net zoals vet en olie, afbreken. Is er iemand in huis ziek, maak dan de oppervlakten die regelmatig aangeraakt worden meerdere keren per dag schoon. Boost je immuunsysteem door matig te bewegen, genoeg te slapen en gezond te eten. Het is niet helemaal duidelijk of roken het risico op besmetting met covid-19 vergroot, maar uit een onderzoek bij Chinese patiënten blijkt dat meer mannen dan vrouwen een risico lopen op besmetting. Dat kan verklaard worden doordat Chinese mannen meer roken dan vrouwen. Wat de griep betreft, werd in eerdere studies al aangetoond dat roken de kans op een ziekenhuisopname verhoogt. Dit is misschien een goed moment om te stoppen met de ongezonde gewoonte. Houd er rekening mee dat bij een uitbraak scholen en kinderopvangplaatsen kunnen sluiten. Heb je een back-upplan? En wat als je vader of moeder ziek worden. Zijn er mensen in de kennissenkring die kunnen bijspringen in een dergelijke situatie? Neem je dagelijks medicatie? Zorg dan dat je je voorraad voor enkele weken aanvult. Een extra voorraad in de koelkast kan ook nooit geen kwaad. Het is niet zo dat deze uitbraak tot apocalyptische toestanden zal leiden met tekorten in de supermarkt, maar als covid-19 in jouw buurt aanwezig is, is het laatste wat je wilt in een drukke rij aan de kassa van een supermarkt gaan staan. De noest werkende Vlaming denkt algauw 'het is maar een griepje' en gaat toch werken. Voor alle duidelijkheid; je bent allesbehalve een held als je dat doet, want je bewijst je je collega's er absoluut geen dienst mee. Heb je koorts of last van een milde hoest, blijf thuis of doe, indien mogelijk, aan telewerken. Sommige bedrijven verplichten werknemers die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus is vastgesteld, om zeker twee weken thuis te blijven en verlof of recuperatiedagen te nemen. Dat mag niet, zegt werkgeversorganisatie Voka, want vakantie is in principe vrij te kiezen. Als beide partijen evenwel akkoord zijn dat de werknemer thuis blijft en vakantie opneemt, kan het wel. Aan de andere kant wijst Voka ook op de verantwoordelijkheid van de werkgever om de veiligheid van alle personeelsleden te garanderen. Het advies van de WHO luidt: desinfecteer regelmatig je bureau, telefoon en toetsenbord. Viroloog Marc Van Ranst vindt deze voorzorgsmaatregel nogal drastisch. Hij blijft erbij dat regelmatig je handen wassen nog steeds het beste advies is.De WHO heeft nog meer richtlijnen uitgevaardigd voor ondernemingen om hun werknemers te beschermen.Een advies dat even belangrijk is, maar niet altijd even goed doorklinkt.