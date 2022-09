Coronavirus: aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in de lift

Het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames is de voorbije periode opnieuw gestegen. Dat blijkt dinsdag uit het epidemiologisch rapport van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 17 en 23 september werden er dagelijks gemiddeld 2.232 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 21 procent op weekbasis. In diezelfde periode werden per dag zowat 81.400 testen uitgevoerd, waarvan 19,9 procent een positief resultaat gaf. Het reproductiegetal ligt momenteel op 1,236, wat betekent dat de pandemie in kracht toeneemt.

Tussen 20 en 26 september werden elke dag gemiddeld 73 mensen in het ziekenhuis opgenomen, een toename met 41 procent. Momenteel liggen er 925 patiënten met covid in het ziekenhuis (+35 procent), van wie er 57 intensieve verzorging nodig hebben (+14 procent). De voorbije periode overleden dagelijks net geen 3 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting, een afname met 61 procent.

In totaal zijn sinds de start van de pandemie al ruim 32.600 Belgen overleden aan covid-19. Intussen heeft in België zowat 14 procent van de totale bevolking al een tweede boosterprik gehad tegen het coronavirus. Daarvan is bijna de helft (48,5 procent) gezet bij 65-plussers.