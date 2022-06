Coronavaccins redden in eerste jaar 20 miljoen levens

De verschillende coronavaccins hebben in het eerste jaar dat ze toegediend werden 20 miljoen levens gered, melden onderzoekers in een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Infectious Diseases. De onderzoekers keken naar data uit ruim 180 landen die tussen 8 december 2020 en 8 december 2021 verzameld werden.

Op basis van rekenmodellen concluderen de onderzoekers dat uit 31,4 miljoen potentiële doden door een corona-infectie dat jaar er 19,8 miljoen voorkomen werden door vaccinatie. Dat is een vermindering van 63 procent. In hoge- en middeninkomenslanden werden de meeste coronadoden voorkomen, namelijk 12,2 miljoen, zegt het onderzoeksteam.

Van de bijna 20 miljoen vermeden overlijdens waren er dus 7,5 miljoen in landen die via het COVAX-initiatief, van onder meer de WHO, vaccins gekregen hebben. “Dit initiatief werd opgestart omdat al snel duidelijk werd dat wereldwijde vaccingelijkheid de enige weg uit de pandemie zou zijn”, aldus hoofdonderzoeker Oliver Watson, van Imperial College London.

Bovenop de 19,8 miljoen vermeden overlijdens had men nog eens 600.000 overlijdens kunnen vermijden als het WHO-doel gehaald was om tegen eind 2021 40 procent van de bevolking in elk land te vaccineren.

De onderzoekers keken naar officiële data uit de 183 landen, of schattingen als er geen officiële data voorhanden waren, en ook naar het aantal gevallen van oversterfte in die periode per land. China werd niet meegenomen in de studie, omdat het een groot bevolkingsaantal heeft en zeer strenge maatregelen trof om verspreiding tegen te gaan. De resultaten zouden daardoor vertekend raken, zeggen de onderzoekers.

Op dit moment hebben wereldwijd twee op de drie mensen zeker een eerste prik gekregen. Volgens de experts van Johns Hopkins University, in Baltimore, zijn wereldwijd 6,3 miljoen mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus en zijn er al 540 miljoen besmettingen geteld.