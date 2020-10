Leefmilieu Brussel gaat voor het eerst live de verontreinigende stoffen meten die voertuigen in het Brussels Gewest uitstoten. Het bijzondere aan de meetcamapgne is dat de metingen rechtstreeks op straat en in het verkeer gebeuren. De geluidshinder wordt ook gemeten.

De meetcampagne wil foutieve informatie, zoals de uitstoot bij laboratoriumtests of roetfilterfraude, elimineren. De techniek die hiervoor gebruikt wordt is 'remote sensing'. Daarbij kunnen de emissies van alle motorvoertuigen worden gemeten zonder het verkeer te onderbreken. Een tiental verschillende plaatsen in het gewest, waaronder de Wetstraat, de Tervurenlaan of de Industrielaan, zijn aangeduid als testlocaties. Maar die zullen uiteindelijk veranderen van dag tot dag.

De meettoestellen kunnen onder meer koolstofdioxide (CO2), koolstofmonoxide (CO), fijn stof (PM), stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) detecteren. Om een grondige vergelijking te maken tussen de gemeten stoffen en de voertuigen, worden deze ook geflitst met een camera met nummerplaatsherkenning.

Roetfilterfraude

'Zo kunnen we de technische eigenschappen van het voertuig, die worden bezorgd door de FOD Mobiliteit en Vervoer, vergelijken met de emissies die worden gemeten. Leefmilieu Brussel vervolledigt de analyse ook door een microfoon te plaatsen om het geluid van deze voertuigen te meten. We hopen om binnen twee maanden meer dan 150.000 metingen te verkrijgen', zegt Louise Duprez, deskundige duurzame mobiliteit bij Leefmilieu Brussel.

Bij de Brusselse meetcampagne wordt de remote sensing voor het eerst aangevuld met een toestel dat het aantal fijne deeltjes aan de uitlaat meet. Zo kan roetfilterfraude opgespoord worden. De campagne vloeit rechtstreeks voort uit het nieuwe partnerschap met de Bloomberg Philantropies Foundation en de stichting FIA. (Belga)

De meetcampagne wil foutieve informatie, zoals de uitstoot bij laboratoriumtests of roetfilterfraude, elimineren. De techniek die hiervoor gebruikt wordt is 'remote sensing'. Daarbij kunnen de emissies van alle motorvoertuigen worden gemeten zonder het verkeer te onderbreken. Een tiental verschillende plaatsen in het gewest, waaronder de Wetstraat, de Tervurenlaan of de Industrielaan, zijn aangeduid als testlocaties. Maar die zullen uiteindelijk veranderen van dag tot dag. De meettoestellen kunnen onder meer koolstofdioxide (CO2), koolstofmonoxide (CO), fijn stof (PM), stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) detecteren. Om een grondige vergelijking te maken tussen de gemeten stoffen en de voertuigen, worden deze ook geflitst met een camera met nummerplaatsherkenning.'Zo kunnen we de technische eigenschappen van het voertuig, die worden bezorgd door de FOD Mobiliteit en Vervoer, vergelijken met de emissies die worden gemeten. Leefmilieu Brussel vervolledigt de analyse ook door een microfoon te plaatsen om het geluid van deze voertuigen te meten. We hopen om binnen twee maanden meer dan 150.000 metingen te verkrijgen', zegt Louise Duprez, deskundige duurzame mobiliteit bij Leefmilieu Brussel. Bij de Brusselse meetcampagne wordt de remote sensing voor het eerst aangevuld met een toestel dat het aantal fijne deeltjes aan de uitlaat meet. Zo kan roetfilterfraude opgespoord worden. De campagne vloeit rechtstreeks voort uit het nieuwe partnerschap met de Bloomberg Philantropies Foundation en de stichting FIA. (Belga)