Wat hebben een gestresseerde manager en een overtrainde topatleet met elkaar gemeen? 'Heel wat', zegt sportneuroloog Stijn Quanten die op basis van zijn ervaring in de topsport een tool ontwikkelde om de mentale gezondheid van werknemers en ondernemers te meten.

Sportneuroloog en mental coach Stijn Quanten begeleidde in het verleden heel wat topatleten (onder meer voetbalteams AC Milan, PSV Eindhoven en KRC Genk, het McLaren Formule 1 team, wielerploeg BMC, Kim Clijsters Academie, ...). Het viel hem op dat er nogal wat gelijkenissen zijn tussen een overtrainde topsporter en een gestresseerde manager. 'In de sportwereld hebben we het fenomeen "overtraining". Dat zijn atleten die zo hard trainen dat ze in een overtrainingsmodus gaan en niet meer kunnen functioneren op hun gewenste niveau. Ze blijven hard trainen met heel veel inzet, maar de resultaten komen niet. De risico's van overtraining en mentale overbelasting zijn eigenlijk heel gelijkaardig. Het is een belasting van het centrale zenuwstelsel waardoor het lichaam niet meer kan presteren zoals het zou willen en in een overlevingsmodus gaat.'

