Scholen maken zich op voor 16e Strapdag

Vrijdag start de Week van de Mobiliteit. Traditiegetrouw vindt bij de start de Strapdag plaats, waarbij schoolgaande jeugd en hun ouders gemotiveerd worden om, minstens voor één dag, de wagen aan de kant te laten en te voet of met de fiets naar school te komen. Dat heeft niet alleen een effect op een rustigere en veiligere schoolomgeving maar kinderen zouden ook frisser en met betere concentratie in de klas zitten.

Via de campagne ‘Samen Sterk Strappen’ sensibiliseren en motiveren scholen alle ouders en kinderen om zich actief naar school te verplaatsen. “Het stopt niet bij die éne dag, maar het is belangrijk om dit te blijven tijdens de rest van het schooljaar”, klinkt het bij de organisatie.

Het jaarthema ‘solidariteit’ is verwerkt in het gloednieuwe Straplied en de verschillende Strapactiviteiten die op het programma staan. De campagne is een initiatief van Het Octopusplan en kadert binnen de Week van de Mobiliteit die doorgaat van 16 tot 22 september 2022.