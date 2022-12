Doe de Monty Python-workout: ‘De silly walk is gezond’

Wie loopt zoals de Britse acteur John Cleese in de fameuze Monty Python-sketch ‘Ministry of Silly Walks’ (uit 1970) gebruikt 2,5 keer zoveel energie als iemand die normaal loopt.

Je voortbewegen als een dwaas is een uitstekende manier van lichaamsbeweging, schrijven Amerikaanse onderzoekers in het kerstnummer van het prestigieuze British Medical Journal.



De onderzoekers rustten zes vrouwen en zeven mannen uit met sensoren om onder meer hun zuurstofverbruik te meten, lieten hen drie keer een parcours lopen van 30 meter en filmden dat. De eerste keer moesten ze wandelen zoals ze normaal doen, de tweede keer als John Cleese als het hoofd van het ministerie en de derde keer als diens collega Michael Palin, die nog moet worden ingewerkt.

Palins beginnersloopje duurt vooral langer, maar vergt niet noemenswaardig veel meer energie. De manier van ‘inefficiënt lopen’ van Cleese is aanmerkelijk inspannender.

Cleese beweegt afwisselend rechtop en stijf als een reiger, huppelt dan een paar pasjes, slingert een been gestrekt omhoog als een marcherende Russische soldaat of draait het in een onmogelijke hoek, doet een pirouette en loopt een stukje met zijn knieën naar binnen gedraaid.

Al met al is deze manier van lopen zo inefficiënt dat dit dagelijks 11 minuten doen volgens de onderzoekers even inspannend is als 75 minuten stevig sporten. Zowel mannen als vrouwen hebben er baat bij.

Als de silly walk algemeen was omarmd in de jaren 70, dan zouden we nu een stuk gezonder zijn, stellen de onderzoekers.

Het British Medical Journal publiceert elk jaar in zijn kerstnummer een aantal merkwaardige onderzoeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.