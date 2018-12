Bewegen houdt je hersenen fris

Beweging is belangrijk voor het brein. Meer: wellicht is bewegen een van de redenen waarom we überhaupt een brein hebben. Er bestaan nogal wat organismen, zoals bomen, die geen brein bezitten en daar ook geen nood aan hebben. Ze halen hun voedsel uit hun onmiddellijke omgeving zonder zich ervoor te moeten verplaatsen. Eens je achter je voedsel aan moet gaan, heb je iets nodig wat ervoor zorgt dat alle beweegbare structuren fatsoenlijk samenwerken. Zoetwateranemonen die op wandel afwisselend op hun kop en hun voet staan, komen toe met enkele cellen. Maar een jager die een prooi achtervolgt, heeft een krachtig rekencentrum nodig om kans op succes te hebben. Dat rekencentrum werkt ook als er niet bewogen wordt en dat overschot aan rekencapaciteit heeft waarschijnlijk tot het menselijke brein geleid.

