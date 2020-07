Antilichamen tegen het coronavirus SARS-Cov-2 verdwijnen sneller dan verwacht uit het bloed, suggereert nieuw onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Wat betekent dit voor onze immuniteit en voor een vaccin? Drie vragen en antwoorden.

Waarschijnlijk niet. Er zijn zeer weinig gevallen bekend van mensen die tweemaal ernstig ziek worden door SARS-CoV-2. Het is wel mogelijk dat ze bij een nieuwe besmetting het virus weer kunnen doorgeven, maar ook dat is vandaag niet zeker.

Nee. Het immuunsysteem reageert altijd op infecties, maar heeft daarvoor meerdere mechanismen. Naast de productie van antistoffen, de best gekende strategie van het immuunsysteem, beschikken we nog een over een tweede strategie, de zogenaamde cellulaire immuniteit, waarbij gespecialiseerde lymfecellen worden ingezet om de indringer uit te schakelen. Beide systemen werken meestal samen, maar soms weegt het ene meer door dan het andere. De cellulaire immuniteit kan mogelijk ook zorgen voor groepsimmuniteit.Het klopt dat veel vaccins zijn ontworpen om de aanmaak van antistoffen tegen een bepaald virus te stimuleren, zonder dat je met dat virus in contact moet komen en ziek kan worden. Echter, niet alle vaccins werken zo. Er zijn er ook vaccins die de cellulaire immuniteit tegen virussen triggeren.