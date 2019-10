Antihormoontherapie na borstkanker: wat valt er te winnen?

An Swerts Journaliste BodyTalk magazine

Je borstoperatie is achter de rug. Het leed is geleden, denk je. Maar dan stelt je arts nog 5 jaar antihormoontherapie voor. Wat is het nut ervan en zijn de bijwerkingen terecht berucht?

© getty

Zo'n 150 keer meer vrouwen dan mannen krijgen borstkanker. En bij vrouwen duikt de ziekte gemiddeld op de leeftijd van 60 jaar op, dus 10 jaar eerder dan bij mannen. 'Niet verwonderlijk, want de meeste borstkankers zijn gevoelig voor vrouwelijke geslachtshormonen', legt professor Patrick Neven, gynaecoloog in UZ Leuven, uit. 'Progesteron, het hormoon dat na de eisprong wordt aangemaakt, speelt alvast een rol. Maar oestrogeen heeft de grootste impact. Bij hormoongevoelige borstkankers worden in ruim 80% van de borstkankercellen oestrogeenreceptoren teruggevonden. Als oestrogeen hieraan bindt, krijgen de kankercellen een boost om zich ongeremd te delen.'

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×