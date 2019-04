Het antigifcentrum wil het publiek wijzen op alle gevaren in de woning en de tuin.

Het Antigifcentrum heeft de campagne "Huisje, tuintje, gifje" gelanceerd om het publiek te wijzen op de gevaren of mogelijke gevallen van vergiftiging die in de woning en de tuin aanwezig zijn. Het gaat om een 360°-wandeling. 'Via een virtuele ontdekkingstocht doorheen de woning en de tuin leren we de mensen een selectie van een dertigtal producten kennen', zegt Patrick De Cock van het Antigifcentrum.

Het centrum ontvangt dagelijks meer dan 150 oproepen rond vergiftigingen. Voor zowat alle categorieën was er in 2018 een stijging van het aantal oproepen vergeleken met 2017. 'Bij sommige producten kunnen we een evolutie schetsen, bij andere niet omdat we sinds begin 2018 met nieuwe categorieën werken en omdat sommige vergiftigingen pas recentelijk opduiken', verduidelijkt De Cock.

Zo waren er vorig jaar 1.427 oproepen voor vergiftiging door hypochlorieten (bleekwater en chloorproducten), 1.222 voor bijtende producten, 386 voor wascapsules en 131 voor e-sigaretten. 'Een oproep kan voor meerdere slachtoffers zijn, dus in veel gevallen ligt het aantal slachtoffers hoger dan het aantal oproepen', voegt De Cock eraan toe.

Met de nieuwe campagne wil het centrum het publiek wijzen op alle gevaren in de woning en de tuin. 'Voor elk product geven we in korte bewoordingen aan wat het risico is, hoe je vergiftiging kan voorkomen en wat je kan doen als het toch misloopt. Een link bij elk product naar onze website levert de bezoekers extra informatie op.'

In geval van vergiftiging kunnen mensen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 gratis bellen naar het noodnummer 070/245.245.