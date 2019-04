Antigifcentrum krijgt 25 oproepen per dag voor vergissingen met geneesmiddelen

Veerle Caerels Journalist Artsenkrant

Het Antigifcentrum kreeg in 2018 ruim 9.300 oproepen binnen over therapeutische vergissingen, dat zijn er gemiddeld zo'n 25 per dag. Meer dan de helft heeft te maken met overdosering. Dat schrijft het magazine 'de Apotheker' vandaag.

Geneesmiddelen zijn bij het Antigifcentrum verantwoordelijk voor de helft van de oproepen. © Getty