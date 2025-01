Al minstens twee mensen overleden in België na esthetische injectie

Minstens twee mensen zijn gestorven na een esthetische behandeling nadat ze een injectie kregen van iemand die daar eigenlijk niet toe opgeleid was. Dat bevestigt de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) aan Het Nieuwsblad.

De laatste jaren duiken dubieuze klinieken op, waar zonder veel kennis van zaken injecties met botox of fillers gezet worden, schetst plastisch chirurg Steven Colpaert van de RBSPS. ‘Bij een verkeerde injectie kan een stuk van je lip of je neus afsterven, of kan je blind ­worden’, zegt hij. De patiënt kan zelfs overlijden ‘als iemand fillers ­inspuit in een ader in het gelaat, die ­connectie heeft met een ader van de hersenen’, legt hij uit. ‘Dat zorgt voor een bloedklonter, die een ­trombose veroorzaakt.’ Dat er al twee mensen hierdoor overleden, was voordien niet ­bekend, schrijft de krant maandag. ‘Twee jaar geleden gebeurde het in Brussel. En vijf jaar geleden overleed iemand in Antwerpen’, bevestigt Colpaert. ‘Wellicht zijn er nog meer incidenten.’