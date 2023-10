Al meer dan 700.000 coronaprikken gezet

Iets minder dan een maand na de start van de herfstvaccinatiecampagne tegen COVID-19 zijn er iets meer dan 700.000 coronaprikken geplaatst. Dat blijkt op de website van het Departement Zorg.

Tussen 15 september en 13 oktober werden in totaal 711.401 coronavaccins geplaatst. Het gaat om een quasi verdubbeling ten opzichte van vorige week.

De meeste prikken werden gezet bij de huisarts (406.089). De apothekers waren goed voor 204.878 vaccins. Daarna volgen woonzorgcentra (65.816) en ziekenhuizen, CAW’s en bedrijfsgeneeskundige diensten (34.618).

De vaccinatie is aanbevolen voor iedereen van 65 jaar of ouder, mensen met een verzwakte weerstand of met bepaalde gezondheidsaandoeningen, zwangere vrouwen en het personeel in de zorgsector. Dit zijn de zogenaamde prioritaire groepen. Vaccinatie is aanbevolen voor zo’n 2 miljoen Vlamingen.