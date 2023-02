Actrice Cathérine Kools drinkt al drie jaar geen alcohol meer: ‘Sinds ik nuchter ben, beleef ik meer écht plezier’

Cathérine Kools heeft jarenlang gezien hoe haar moeder ten onder ging aan overmatig alcoholgebruik. Ook zelf ontwikkelde ze een moeilijke relatie met drank. Tot ze de kater van haar leven kreeg.

‘12 maart 2020. Het was de dag waarop ons land op slot ging vanwege de coronacrisis, maar ook de dag van een gigantische kater. Een maand eerder was ik er nochtans na veel vallen en opstaan in geslaagd om Tournée Minérale succesvol te beëindigen. Toen een vriend mij vroeg om iets te gaan eten, liep het behoorlijk mis, ook al had ik mezelf voorgenomen om ook die avond nuchter te blijven.’

‘Als je regelmatig drinkt, en je er dus beter tegen kunt, valt het minder op wat alcohol met je doet. Maar die kater kwam hard aan. Ik voelde me fysiek zo slecht, dat ik besloot om de volgende honderd dagen niet te drinken. Honderd dagen werden uiteindelijk drie jaar, en wie weet nog veel langer.’

‘Ik mis alcohol niet. Ik besef te veel hoeveel schade drinken aanricht. Ik heb mijn mama niet kunnen helpen, maar door haar ervaring heb ik voor mezelf de cirkel kunnen doorbreken. Ik besliste om een boek te schrijven over mijn persoonlijke traject. Ik deed research en interviews over de gevolgen van alcohol op lichaam en geest, over hoe de maatschappij ermee omgaat, over hoe we onszelf voortdurend voorliegen. Die kennis heeft me de motivatie gegeven om vol te houden. Eens je weet wat alcohol doet, kun je niet meer doen alsof er niets aan de hand is.’

‘Stoppen met drinken gaf mij de gelegenheid om mijn eigen relatie met alcohol onder de loep te nemen. Drank is een valse vriend, zo blijkt. Sinds ik nuchter ben, beleef ik veel meer écht plezier. Ik maak bewustere keuzes. De gesprekken die ik heb met mensen zijn oprechter. En vooral: ik herinner mij nog alles de dag nadien. Mooi meegenomen. Sinds ik alcoholvrij ben, heb ik mezelf beter en op een andere manier leren kennen, waardoor ik andere keuzes begon te maken. Ik heb bijvoorbeeld altijd aan zee willen wonen. Nu heb ik eindelijk de stap durven zetten. En ik geniet er met volle teugen van. Nuchter worden heeft een domino-effect gehad op alle aspecten van mijn leven.’

‘Er zijn zo veel leuke manieren om een leven zonder alcohol in te vullen. Je moet ze alleen willen zien. Denk na over hoe je je wilt ontspannen zonder alcohol na een zware werkdag of op een feestje met vrienden. Zoek uit wat jou echt deugd doet. Wat deed je als kind ter ontspanning? Geen glas wijn drinken, vermoed ik? Voor mij zijn dat heel eenvoudige zaken zoals een bad nemen, gaan wandelen, slapen, muziek spelen of luisteren. Allemaal activiteiten zonder negatieve bijwerkingen. Integendeel, ze laten je oprecht beter voelen.’

‘Zoals bij alle nieuwe dingen, moet je een alcoholvrij leven oefenen tot je het onder de knie hebt. Het is logisch dat het niet evident is om zomaar over te gaan van altijd te hebben gedronken naar ineens niet meer drinken. Doe het stap voor stap en beschouw elk feestje of elke gelegenheid die je zonder alcohol doorstaat als een kleine overwinning.’

‘Ga op zoek naar gezonde drankjes. Want sommige mensen voelen zich met een glas water op een feestje behoorlijk zielig. Ik hou van water, maar ik heb bijvoorbeeld ook altijd kombucha of gemberbier in de auto liggen. Vaak inspireert dat anderen. Veel mensen willen hun drinkgedrag wel veranderen, maar weten niet goed hoe ze eraan moeten beginnen of durven de eerste stap niet te zetten. Iedereen heeft een eigen relatie met alcohol. Het begint vaak als we jong zijn, op een moment dat we nog niet goed weten hoe we met onszelf en onze gevoelens moeten omgaan.’

‘Af en toe krijg ik weer zin in alchohol. Dat maakt me blij. Want het zorgt ervoor dat ik me afvraag: wat is er aan de hand en wat denk ik met drinken op te lossen? Meestal heeft het te maken met overmatige stress en de nood om wat gas terug te nemen. Vroeger ging ik dan iets drinken met vrienden. Nu weet ik dat alcohol de spanning niet weghaalt.’

‘Of ik ooit nog ga drinken? Dat weet ik niet. Misschien neem ik ooit nog wel een glaasje champagne op een speciale gelegenheid, maar misschien ook niet. Als dat zo is, zal het sowieso op een andere, bewustere manier zijn dan vroeger. Ik kijk niet te ver vooruit. Dat werkt het best voor mij. Ik denk: “Vandaag drink ik niet.” En dat is goed zo.’