Aantal HOGent-studenten dat psychologische hulp krijgt op vier jaar verdubbeld

Het aantal studenten dat aan de HOGent terugbetaalde psychologische hulp krijgt, is in vier jaar tijd verdubbeld. ‘En we verwachten dat deze trend zich zal doorzetten’, klinkt het aan de hogeschool. Die spreekt van een ‘post corona effect’ en ziet bij studenten spanningen ten gevolge van financiële zorgen.

Wie psychologische of psychiatrische hulp nodig heeft, kan de kosten na een sociaal onderzoek terugvorderen. In 2018 hebben 342 studenten van die optie gebruikgemaakt, in 2019 liep dat aantal lichtjes op tot 397. Maar in coronajaar 2020 schoot het aantal omhoog naar 478 en in 2021 werden maar liefst 684 aanvragen goedgekeurd.

HOGent is met bijna 17.000 studenten de grootste hogeschool van Vlaanderen. De stijging is volgens Isabelle Claeys van HOGent het gevolg van een grotere zorgnood. Het gaat om problematieken ten gevolge van de relatie met ouders. Maar ook om problematieken als angst, depressie, faalangst, relationele problemen, zelfvertrouwen, stress, misbruik, rouwverwerking, suicide en autisme.