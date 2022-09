73 Japanners op 100.000 zijn 100 jaar of ouder

Het aantal honderdjarigen in Japan is naar een nieuw record gestegen. 73 op 100.000 Japanners zijn eeuwelingen. In Belgie zijn dat er 18. De snelle vergrijzing zorgt voor tal van uitdagingen.

Er zijn nu 90.526 Japanners van 100 jaar en ouder op een totale bevolking van 123,50 miljoen. Dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder en meer dan vijf keer meer dan twee decennia geleden.

Dat zegt een rapport van het Japanse ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn. De gegevens werden bekendgemaakt in de aanloop naar de Dag van Respect voor Ouderen op 19 september, de Keiro No Hi, een nationale feestdag.

