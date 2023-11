7 tips om uw oude dag zélf in handen te houden

Ook als u oud bent, wilt u nog zelf kunnen bepalen wat u doet en waar u woont? Dan moet u nú actie ondernemen. In hun nieuwe boek Zorgen voor morgen helpen gerontologen Dirk Doucet en Daan Duppen u op weg.

1. Beweeg genoeg of doe aan sport

Fysieke kwetsbaarheid overkomt u meestal niet van de ene dag op de andere. Het is een langzaam proces, dat u in veel gevallen zelf kan tegenhouden of afremmen. Het belangrijkste is om al op jonge leeftijd aan voldoende lichaamsbeweging te doen en dat ook op latere leeftijd vol te houden. Dat heeft niet alleen een impact op uw fysieke gezondheid, maar kan soms ook cognitieve problemen voorkomen. Sommige vormen van dementie hangen immers voor een stuk met onze levensstijl samen.

2. Investeer in vriendschappen

Sociale contacten zijn heel belangrijk als u ouder wordt. Niet alleen om de geest soepel te houden, maar ook om goed omringd te zijn wanneer u op een dag hulp of zorg nodig hebt. Aangezien er gaandeweg onvermijdelijk vrienden wegvallen, kunt u maar beter veel in uw vriendschappen investeren. Ook in de levensfase waar u het nog ontzettend druk hebt met uw werk en uw gezin. Op een dag zou dat weleens het verschil kunnen maken tussen thuis blijven wonen of naar een woonzorgcentrum verhuizen.

3. Sluit u bij minstens twee verenigingen aan

Wanneer u met pensioen gaat, valt uw professionele netwerk weg. Hebt u in uw privéleven niet veel sociale contacten, dan dreigt u in een zwart gat te vallen. Daarom is het een goed idee om daar al lang voor uw pensioen in te investeren. Bij een vereniging aansluiten is doorgaans een goede manier om uw netwerk uit te breiden. Al valt niet uit te sluiten dat u zal moeten afhaken wanneer u fysieke problemen krijgt. Zeker als het om een sportclub gaat. Daarom is het aangewezen om lid te worden van minstens twee verenigingen.

4. Besef dat wat u vandaag eet, impact heeft op uw oude dag

Wie zijn leven lang verzot is op vette happen en zoetigheid, loopt een groter risico op een kwetsbare gezondheid op latere leeftijd. Eet u bijvoorbeeld heel veel gebakjes, dan bestaat de kans dat u diabetes ontwikkelt. Wie obees is, is vaak ook minder mobiel. Wilt u op uw 85ste nog zonder hulp op stap kunnen gaan, dan kunt u uw huidig eetpatroon daar maar beter op afstellen.

5. Stel al vroeg een zorgvolmacht op en blijf die aanpassen

In een zorgvolmacht legt u vast hoe en door wie uw persoonlijke en financiële belangen moeten worden behartigd als u dat zelf niet meer kunt. U bent nooit te jong om zo’n document op te stellen, maar het is wel cruciaal dat u het gaandeweg aanpast wanneer uw voorkeuren veranderen. Bespreek uw wensen ook met degene die u als lasthebber hebt aangeduid en met andere mensen die u na aan het hart liggen. Zo weten zij precies wat u wil wanneer u dat zelf niet meer duidelijk kunt maken.

6. Verhuis op tijd naar een woning op een goede plek

Het ligt voor de hand dat u uw huis – indien mogelijk – op tijd van onder meer brede deuropeningen, een verhoogd toilet en een inloopdouche moet voorzien. Maar sommige woningen lenen zich daar niet toe of staan op een onhandige plaats. Dan is het vaak aangewezen om te verhuizen naar een huis of flat in een buurt met veel voorzieningen of vlak bij vrienden of familieleden die u kunnen helpen als u daar op een dag nood aan hebt. Of misschien lijkt het u wel wat om dan met een paar vrienden te gaan samenwonen. Als vijftiger zou u daar al over moeten nadenken.

7. Beslis in welk woonzorgcentrum u wilt wonen als u echt niet thuis kunt blijven

De meeste mensen zeggen dat ze nooit naar een woonzorgcentrum willen verhuizen. Daardoor zijn ze ook niet geneigd om na te gaan in welk woonzorgcentrum ze het best zouden kunnen aarden. Nochtans kan er een dag komen dat u door fysieke of cognitieve problemen onmogelijk nog thuis kunt blijven wonen. Krijgt u na een zware val of een hersenbloeding te horen dat u niet meer terug naar huis kan, dan komt u doorgaans terecht in een woonzorgcentrum waar toevallig nog plaats is. Ook als dat helemaal niet bij u past.