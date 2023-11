5 rookvrije alternatieven voor sigaretten: hoe gezond zijn ze?

Bij rookvrije alternatieven voor sigaretten vindt er geen verbranding plaats. Maar zijn ze daarom ook gezond? En hoe efficiënt zijn ze om u van de echte sigaret af te helpen?

1. E-sigaret of vape

Een vloeistof warmt op, in plaats van tabak die wordt verbrand. De roker ademt damp in, wat de e-sigaret minder schadelijk maakt. Maar de langetermijneffecten van e-sigaretten zijn niet bekend.

Er zijn e-sigaretten met en zonder nicotine. E-sigaretten met nicotine zijn even verslavend als sigaretten, maar u kunt de dosis afbouwen. Ze worden ingezet als rookstopmiddel maar kunnen leiden tot een terugval of tot een gecombineerd gebruik van e-sigaret en tabakssigaret. Toch kunnen ze gedurende een korte tijdspanne een overbrugging vormen naar een rookvrij leven.

2. Waterpijp of shisha

Een mengsel van tabak en melasse warmt op met kooltjes. De rook gaat door water voordat die wordt ingeademd. Het water houdt, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, bijna geen slechte stoffen tegen. Ook bij de waterpijp komen er heel wat schadelijke stoffen in je lichaam terecht, zoals koolmonoxide, teer en zware metalen, ook al gebruikt u fruittabak zonder nicotine. Waterpijproken gebeurt ook vaak langer aan een stuk.

3. E-shisha of shishapen

Vergelijkbaar met een e-sigaret. Ze bestaat in alle kleuren en smaakjes zoals cola, perzik en aardbeien en is erg aantrekkelijk voor jongeren. Of shisha-pennen een rol kunnen spelen bij het stoppen of minderen met roken van tabak is nog niet duidelijk.

4. Nicotinezakjes en snus

Nicotinezakjes bevatten geen tabak, maar wel poeder met nicotine en toegevoegde fruitsmaakjes. Zweedse snus bevat tabak. Beide producten worden tussen wang of lip en tandvlees geplaatst. In België zijn ze verboden omdat ze jongeren kunnen aanzetten tot roken.

5. Verhitte tabak

De losse tabak wordt in een elektronisch toestelletje verhit. Omdat er geen verbranding is, zou de rook minder schadelijk zijn, beweert de tabaksindustrie. Dat is misleidend. Er is geen volledige verbranding, maar er ontstaan wel nog altijd schadelijke stoffen en er komen ook andere verbindingen vrij dan bij klassieke sigaretten. De rol van verhitte tabak als middel voor tabaksontwenning is betwistbaar.