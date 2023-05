Hoe kun je voeding inzetten als behandeling voor het prikkelbaredarmsyndroom? Maag-darmspecialist Heiko De Schepper en diëtist Michaël Sels helpen je op weg.

10 procent van de Belgen lijdt aan het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Die goedaardig, chronische ziekte veroorzaakt na de maaltijd soms buikpijn en een stoelgangpatroon dat alle kanten uit gaat (diarree, constipatie of een verwarrende mix tussen beide). Andere mogelijke symptomen zijn een opgeblazen buik, winderigheid, misselijkheid en vermoeidheid.

Lees verder onder de video.



Voeding als behandeling

PDS valt niet te genezen, maar kan wel zeer efficiënt behandeld worden met voeding met het zogenaamde FODMAP-arme dieet. Bij een functionele darmaandoening verbetert het dieet de klachten bij 50 à 80 procent van de patiënten op korte termijn (binnen de drie maanden).

Helaas is het een zeer intensief dieet dat zeker niet voor iedereen is weggelegd. Je doet het ook beter niet op eigen houtje maar onder begeleiding van een gespecialiseerde diëtist, die waakt over de nutritionele waarde van wat er op je bord belandt.

Maag-darmspecialist Heiko De Schepper (UZA) en diëtist en chef Michaël Sels (UZA) onderstrepen het belang van voedingskennis in hun nieuwe (kook)boek rond PDS. ‘Door voeding te beperken die je darmen prikkelt en irriteert, kunnen veel prikkelbaredarmpatiënten hun klachten efficiënt onder controle houden, zodat medicatie overbodig wordt of als back-upoplossing kan worden gebruikt. En met dit boek willen we aantonen dat FODMAP’s beperken ook heerlijke, toegankelijke en gezonde gerechten kan opleveren, die ook nog eens rekening houden met de individuele behoeftes en intoleranties.’

Wat zijn FODMAPS? Mensen met PDS kunnen een brede groep koolhydraten moeilijk verteren, de zogenaamde FODMAPS (fermentable oligo-, di-, mono-saccharides and polyols). Het bekendste FODMAP-familielid is ongetwijfeld lactose. Wanneer je er te veel van eet, worden ze afgevoerd naar de dikke darm, waar ze gas en afvalproducten veroorzaken, die de darmwand kunnen irriteren en zo klachten teweegbrengen. FODMAPS zitten in voedingsmiddelen op basis van tarwe, rogge en gerst, in sommige fruitsoorten, groenten, noten, peulvruchten, melkproducten en sommige zoetstoffen. De eerste zes weken worden alle FODMAP’s uit je dieet geëlimineerd. Als je klachten dan afnemen, worden ze geleidelijk opnieuw ingevoerd om zo te achterhalen op welke FODMAP’s je precies reageert en welke hoeveelheid je nog verdraagt.

5 darmvriendelijke recepten uit het Prikkelbaredarmenkookboek

Gegrildepaprikaspread

Wat heb je nodig? 200 g gegrilde rode paprika, opgelegd

120 g feta

10-15 blaadjes bladpeterselie

1 tl gerookt paprikapoeder

peper

2 el olijfolie

Laat de opgelegde paprika uitlekken in een vergiet. Doe de paprika in een maatbeker.

Verkruimel de feta erbij en voeg gerookt paprikapoeder, peterselie, flink wat peper en 2 eetlepels olijfolie toe. Mix glad met een staafmixer tot een smeuïge dip.

Zalmtraybake met boerenkool

Wat heb je nodig? 1 broccoli

4 zalmmoten

100 g boerenkool

2 cm gember

1 el sesamolie

1 el oestersaus

chilivlokken

olijfolie

peper

zout

2 limoenen

50 g pinda’s, gehakt

Verwarm de oven voor op 210°. Snijd de broccoli in kleine roosjes, leg ze op een bakplaat en overgiet met sesamolie. Leg ook de moten zalm op de bakplaat en bak 10 minuten in de oven.

Was de boerenkool en snipper ze fijn. Voeg ze toe aan de bakplaat, samen met de pinda’s, en bak opnieuw 12 minuten.

Voor het sausje rasp je de gember fijn en meng je die met de oestersaus, het sap van 2 limoenen, 2 eetlepels olijfolie en chilivlokken, peper en zout naar smaak.

Haal de bakplaat uit de oven, overgiet met het sausje en serveer.

Aardbeiencrumble

Wat heb je nodig? 250 g aardbeien

1 el maiszetmeel

1 el chiazaadjes

2 el ahornsiroop

40 g rietsuiker

100 g havermout

20 g margarine

snuifje zout

200 g kokosyoghurt

Verwarm de oven voor op 180°. Ontkroon de aardbeien en snijd ze in kwartjes. Verwarm drie vierde van de aardbeien met 2 eetlepels water en ahornsiroop in een pannetje tot ze zacht zijn. Meng in een kommetje 2 eetlepels water met het maiszetmeel en voeg dit mengsel samen met het chiazaad al roerend toe aan de aardbeien. Laat 2 minuten doorkoken. Haal de compote van het vuur en

voeg de overgebleven aardbeien toe.

Mix in een blender een derde van de havermout fijn tot havermeel. Smelt de margarine en meng met de havermout, het havermeel, een snuifje zout en de rietsuiker. Roer dit goed door elkaar tot je een plakkerig mengsel hebt.

Doe de aardbeien in een ovenschaaltje en verdeel de crumble hierover. Bak de crumble ongeveer 30-35 minuten in de oven tot de bovenkant knapperig en bruin is.

Serveer de aardbeicrumble met een schep kokosyoghurt.

Kwarktaart met citroen en kiwi

Wat heb je nodig? 75 g droge FODMAP-arme koekjes

30 g margarine

2 el amandelmelk

500 g lactosevrije kwark

rasp van 1/2 citroen

sap van 1/2 citroen

1 zakje vanillesuiker

3 gelatineblaadjes

2 kiwi’s

Verkruimel de koekjes met een keukenmachine. Smelt de margarine in een steelpannetje of in de magnetron. Doe de koekjes in een kom, voeg hier de amandelmelk aan toe en de gesmolten margarine. Meng alles stevig door elkaar.

Bekleed de springvorm met bakpapier. Verdeel het koekjesmengsel over de bodem en druk aan met de

achterkant van een lepel. Zet de bodem in de koelkast terwijl je de rest van het recept maakt.

Week de gelatine 5 minuten in een kom met koud water. Doe de kwark in een kom. Rasp de schil van een halve citroen en pers de halve citroen uit. Voeg dit toe aan het kwarkmengsel. Voeg ook een zakje vanillesuiker toe.

Knijp de gelatineblaadjes uit en doe ze in het steelpannetje. Smelt ze op een zacht vuur. Zorg ervoor dat ze niet warmer worden dan 50°.

Meng de gelatine onder het kwarkmengsel en stort het boven op de koekjesbodem.

Strijk de bovenkant glad met de achterkant van een lepel en zet de taart minstens 4 uur in de koelkast.

Garneer daarna met plakjes kiwi.

Uit: Prikkelbaredarmenkookboek van Michaël Sels & Heiko De Schepper, uitgeverij Pelckmans, 27 euro