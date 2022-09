17 miljoen mensen in Europa getroffen door symptomen van long covid (WHO)

In de eerste twee jaar van de pandemie zijn naar schatting minstens 17 miljoen mensen getroffen door symptomen van long covid. Dat blijkt dinsdag uit een analyse in opdracht van de WHO.

Voor de modelberekening evalueerde de Universiteit van Washington gevallen in 53 Europese landen, maakte het Europese bureau van de WHO dinsdag bekend. Het criterium was een symptoomduur van minstens drie maanden in 2020 en/of 2021. Uit de studie blijkt dat de kans op long covid twee keer zo groot is bij vrouwen als bij mannen.

Bovendien neemt het risico op long covid dramatisch toe na een ernstige coronabesmetting met ziekenhuisopname. Volgens het model zou een op de drie getroffen vrouwen en een op de vijf mannen na zo’n ernstig verloop longcovidsymptomen krijgen. ‘Hoewel we nog veel niet weten over long covid’, zei de Belg Hans Kluge, regionaal directeur van de WHO voor Europa, tijdens een bijeenkomst van de WHO in Tel Aviv, ‘maken deze gegevens duidelijk dat we dringend nood hebben aan meer analyse, meer investeringen, meer steun en meer solidariteit met de getroffenen.’

Miljoenen mensen leden aan slopende symptomen na een coronabesmetting, zei hij. ‘Ze mogen niet in stilte blijven lijden. Regeringen en gezondheidspartners moeten samenwerken om oplossingen die gebaseerd zijn op onderzoek en bewijs te vinden.’

Wereldwijd zijn in de eerste twee jaar van de pandemie zo’n 145 miljoen mensen getroffen door symptomen van long covid.