1 op 2 rusthuizen houdt niet bij wie hoeveel insuline krijgt

Slechts de helft van de woonzorgcentra registreert consequent elk insulinespuitje dat ze aan een bewoner met een variabel schema toedienen. Dat blijkt uit het inspectierapport over het medicatiebeleid in de woonzorgcentra, dat Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) opvroeg naar aanleiding van de insulinemoorden in een rusthuis in Oostrozebeke, schrijft Het Laatste Nieuws.

Uit de verslagen blijkt dat er bij 36% van alle gecontroleerde procedures rond veilig medicatiebeleid tekorten werden vastgesteld. Afzonderlijke verpleegkundigen die medicatie klaarzetten in woonzorgcentra moeten steeds hun handtekening zetten, zodat kan nagegaan worden door wie de medicatie is klaargezet.

Maar in 23% van de woonzorgcentra was dat minstens één keer niet in orde op het moment van de controle. Waar 77% van de woonzorgcentra het klaarzetten van de medicatie consequent en foutloos registreerde, blijken ze wel lakser in het registreren van de toediening ervan. Daar doet nog 57% het consequent bij elke patiënt. 43% van de rusthuizen liet steken vallen.

Ook werden in 31% van de woonzorgcentra medicatie of schadelijke verzorgingsproducten aangetroffen binnen het bereik van de bewoners. “Een tekort op één van de stappen in het medicatieproces betekent nog niet dat het woonzorgcentrum een gevaarlijk medicatiebeleid heeft en dat we meteen moeten ingrijpen”, benadrukt Dirk Dewolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Elk centrum moet wel met een plan komen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.