Schilder Adriaen Brouwer krijgt eerherstel in Oudenaarde: 'Hij hoort thuis bij de groten'

Felix Timmermans schreef een geromantiseerde biografie over Adriaen Brouwer (gepubliceerd in 1948) en in 1986 werd er een minitelevisieserie aan de schilder gewijd. 'Maar het boek en de tv-reeks hebben Brouwer geen goed gedaan', zegt Katrien Lichtert, curator van de tentoonstelling Adriaen Brouwer. Meester van emoties in Oudenaarde. 'Ze hebben alleen maar het clichébeeld bevestigd van een kunstenaar die even liederlijk leefde als de figuren die hij schilderde: dronkaards en boeren die in duistere kroegen zuipen, roken, kaartspelen, vechten en achter de vrouwen aan zitten. Adriaan Brouwer was zoveel meer: Timmermans heeft in zijn romans zowel van Pieter Bruegel als van Adriaen Brouwer telkens een 'Pallieter' gemaakt. Dat is zeer bepalend tot op de dag van vandaag. Zo heeft men lang gedacht dat Pieter Bruegel de Oude een boer was omdat hij vooral boeren schilderde. Dat klopt niet.'

