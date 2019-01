Retrospectieve Fernand Khnopff in Parijs: de sfinx van Elsene

Een sfinx, met het gracieuze lijf van een luipaard, schurkt zich liefkozend en met gesloten ogen tegen een halfnaakte adonis aan. De achtergrond oogt desolaat, alsof het mysterieuze, seksueel ambigue tafereel zich voltrekt in een verlaten necropool uit een langvervlogen tijd. Is het een verwijzing naar de antieke Griekse mythe van Oedipus en de sfinx? Is het een allegorie op het kunstenaarschap? Of is het een beeld uit een onbestemde koortsdroom, met figuren en symbolen die weigeren hun geheimen prijs te geven? Feit is dat Pour l'art of Des caresses - het schilderij uit 1896 kreeg meerdere titels mee - nog altijd fascineert en intrigeert, en een van de meest iconische werken blijft van de Belgische schilder, beeldhouwer en ontwerper Fernand Khnopff.

...