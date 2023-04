Podcast: waar is het eiland dat voor onze kust lag?

Duikers, stop met exotische reizen te boeken. Want er bestaat een Atlantis aan de Noordzee! De kustlijn van Westende, Middelkerke en Oostende lag ooit veel verder in zee. Tijdens de middeleeuwen verdwenen volledige stukken land onder de golven… Kwam dat door de stijgende zeespiegel (ja, toen al) of zat de mens er voor iets tussen? En volgt de rest van onze kuststeden binnenkort ook, nu de wereld warmer wordt, landschapsarcheoloog dr. Soetkin Vervust (VUB)?



