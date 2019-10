In beeld: Auschwitz.camp, een nieuwe kijk op de moordfabriek van de nazi's

Op donderdag 24 oktober opent in Kazerne Dossin de tentoonstelling Auschwitz.camp. Daarin krijgt de bezoeker een nieuwe visie op het iconische concentratiekamp van de nazi's. Ja, het was dé racistische moordfabriek van de nazi's, zeggen curatoren Christophe Busch en Hans Citroen in Knack. Maar ontegenzeggelijk ook een koloniaal en industrieel project. 'De Duitse industrie was de echte motor achter het kamp.'

SS'ers trappen lol voor hun personeelsgebouw in Auschwitz. © Collectie Hans Citroen