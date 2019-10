Expo in Kazerne Dossin: 'Van Krupp tot Siemens: alle grote bedrijven zaten in Auschwitz'

De tentoonstelling Auschwitz.camp in Kazerne Dossin werpt een nieuwe blik op Auschwitz. Ja, het was dé racistische moordfabriek van de nazi's, zeggen curatoren Christophe Busch en Hans Citroen. Maar het was ontegenzeggelijk ook een koloniaal en industrieel project. 'De Duitse industrie was de echte motor achter het kamp.'

Hans Citroen (rechts): 'Auschwitz draaide op veel meer mensen dan de 7000 SS-bewakers. Het was the place to be tijdens de oorlog.' © Franky Verdickt

Hans Citroen en Christophe Busch zijn, behalve elkaar, nog geen ziel toevallig tegen het lijf gelopen in de ruïnes van de Krupp-fabrieken in Auschwitz. 'Daar komt, op wat Poolse drugsverslaafden na, nooit iemand', zegt Busch, algemeen directeur van Kazerne Dossin en cocurator van de nieuwe tentoonstelling Auschwitz.camp in het Mechelse Museum, Memoriaal en Onderzoekscentrum over Holocaust en Mensenrechten. Kunstenaar Hans Citroen is de tweede curator. 'Noem ons gerust bezeten door Auschwitz', zegt Busch. Hij vanuit zijn opleiding als criminoloog en genocidedeskundige, Citroen door zijn familiegeschiedenis.

...

