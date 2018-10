Hoe een radicaal Vlaams-nationalisme ontsproot aan de Eerste Wereldoorlog

In de eerste dagen na de wapenstilstand gaat er een kleine golf van geweld door Gent, Antwerpen en Brussel. Gewapende bendes gooien ruiten in en plunderen tientallen huizen van collaborateurs. Ook cafés en kiosken gaan voor de bijl. Hier en daar wordt een gevel met het woord 'landverrader' beklad. Nederlandstalige tekstborden worden van kantoren en overheidsgebouwen gerukt. De Vlaamse activisten zijn het belangrijkste mikpunt. Tijd om af te rekenen, vinden veel Belgische patriotten. In het begin doen ook sommige flaminganten daar aan mee. Karel Van de Woestijne, correspondent van de Nieuwe Rotterdamse Courant, beschrijft het geweld in Gent, waarbij zelfs een dode valt: 'Maar als ik bedenk al het kwaad dat de activisten aan de Vlaamse Beweging, neen: aan mijn Vlaanderen gedaan hebben, dan kan ik die baldadigheid waarlijk niet betreuren.' Hij is niet de enige Vlaamsgezinde die zich laat meeslepen in de Belgische overwinningsroes.

...