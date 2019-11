Dik vier eeuwen na zijn dood heeft El Greco eindelijk een grote retrospectieve in Parijs. In het Parijse Grand Palais kunt u zich laten verbluffen en verbazen door het flamboyante oeuvre van de geboren Griek die de profeet van het modernisme werd.

Een jongeman in een blauwe mantel houdt zijn armen wijd open en kijkt met smachtende blik naar een dreigende, purperkleurige hemel. Achter hem staan zeven naakte mannen en vrouwen, boven hen hangen twee engelen. Wie de jammerende figuren met hun lang uitgerekte lijven zijn, is onduidelijk: ze dragen geen attributen en er is geen decor dat je het mysterie kan helpen ontrafelen. Maar de smart, de passie en de onwereldse kleuren spatten van het helse tafereel af.

...