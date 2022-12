De opkomst van Rome

Hoe kreeg een dorp uit de IJzertijd het voor elkaar om heel Italië onder controle te krijgen? Zijn het de kracht en het doorzettingsvermogen van de verstotenen die Romulus om zich verzamelde? Slimme politiek? Het succes van de wolvenzonen heeft ook trekken van een selffulfilling prophecy.

ALLEDAAGSE GESCHIEDENIS De sigaret

Met de ontdekking van Amerika ontdekte Europa ook de tabak. Al gauw werd het volop gesnoven of gepruimd, en gerookt, vooral in pijpen. Pas midden 19de eeuw maakt de sigaret zijn entree, en wordt een volksverslaving. Eerst nog aangeprezen door artsen, uiteindelijk verguisd als massamoordenaar.

LEEFGEMEENSCHAPPEN Auroville

Wat een mooi ideaal: een internationale stad in een woestijnachtig kaal gebied. Een experimentele stad, waar 50.000 mensen, boven politiek en rassenverschil verheven, vreedzaam zouden samenleven. Auroville bestaat nu ruim vijftig jaar, aan de Indiase zuidoostkust, vlakbij de voormalige Franse kolonie Pondicherry.

BEDREIGDE VRIJHEID De Baltische staten

De oorlog die Rusland tegen Oekraïne heeft ontketend, zet vooral in de Baltische staten alle seinen op rood. Gaat Poetin zijn leger ook naar het Balticum sturen? Het zou niet de eerste keer zijn. Er is wel een verschil met Oekraïne: de Baltische staten schuilen onder de paraplu van de NAVO.

PUBLIEKE ZAKEN Het openbare toilet

In Nederland zijn weinig openbare toiletten te vinden, veel minder dan in andere landen. Dat was ooit anders. Vanaf 1860 bouwden steden urinoirs om wildplassen tegen te gaan. Amsterdam telde 290, Rotterdam 130. Vrouwen hadden het lastiger: in 1939 was slechts 3,8% van de openbare toiletten geschikt voor vrouwen.

