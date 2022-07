Gérald Ledent – Zwemmen in Brussel

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

© National

Een 355-meter lange strook zwemwater naast een esplanade vol groen, dat moet er volgens architect Gérald Ledent komen aan de Akenkaai in Brussel. Het project dat hij voorstelt met Ecolo-schepen Benoit Hellings bevat een peuterbad, een speelzone met glijbanen, een zwemgedeelte voor wie baantjes wil trekken en een ligweide voor zonnekloppers. Het openluchtzwembad zou 11,4 miljoen kosten, plus jaarlijks 460.000 euro exploitatiekosten, maar de financiering is nog niet rond.