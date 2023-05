Frankrijk wil alleen Europese EV’s subsidiëren

Als het van president Macron afhangt, moeten vanaf volgend jaar subsidiemechanismen Europese en vooral Franse elektrische auto’s bevoordelen en niet langer (goedkopere) Chinese modellen die de Europese markt overspoelen.

Frankrijk heeft – in tegenstelling tot België – vandaag een subsidiemechanisme waarbij kopers (ook privé) van betaalbare EV’s een mooie premie ontvangen die de aankoopprijs drukt. De grens van de maximumprijs ligt bij 47.000 euro zodat dure luxemodellen van vooral (Duitse) premiummerken en ook de Tesla’s van deze wereld uit de boot vallen.

Het systeem was jaren een efficiënt instrument om de Franse consument aan het stuur te krijgen van een Renault Zoë of een elektrisch aangedreven Kangoo. De subsidiegrens lag immers perfect in lijn met de prijszetting van elektrische Renaults. Niet toevallig overigens, want een belangrijke aandeelhouder van deze constructeur is de Franse overheid.

Naarmate er meer elektrische modellen van Chinese makelij op de Europese markt verschijnen, wordt dit subsidiemodel een stuk complexer om te handhaven. Omdat deze Aziatische producten een stuk goedkoper zijn, geven ze ook recht op de subsidies en dat was niet de initiële bedoeling. Daarom wil Frankrijk oordeelkundig gaan ‘filteren’ welke modellen wel en welke modellen geen ‘korting’ zullen genieten.

Wanneer men enkel zou kiezen op basis van land van origine zou men in de problemen kunnen komen met concurrentieafspraken. Daarom wordt de klemtoon verschoven naar voertuigen die ook CO2-neutraal worden gebouwd. Frankrijk is van mening dat er in Europa meer groene energie wordt gebruikt in de productiesites tegenover meer ‘grijze’ stroom in China.