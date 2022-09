Frankrijk overweegt verbod op export elektriciteit naar Italië

Italië moet het mogelijk twee jaar lang zonder elektriciteit uit buurland Frankrijk stellen. Door problemen bij kerncentrales van nutsbedrijf Électricité de France (EDF) dreigt voor de Fransen een energietekort, dus overweegt de regering in Parijs de stroomexport naar Italië tijdelijk te verbieden.

Italië is al bezig met de zoektocht naar alternatieven voor de elektriciteit uit Frankrijk, bevestigt een woordvoerster van het Italiaanse ministerie voor de energietransitie in een bericht van La Repubblica. Italië is voor ongeveer 13 procent van alle stroomverbruik afhankelijk van import. De invoer uit Frankrijk dekt ongeveer 5 procent van het jaarlijkse verbruik.

EDF kampt met langer dan gepland onderhoud aan een aantal verouderde kernreactoren. Daardoor daalt de stroomproductie bij het staatsbedrijf naar verwachting tot het laagste niveau in ruim dertig jaar. Frankrijk ziet zich genoodzaakt elektriciteit te importeren, terwijl het land normaal gesproken de grootste netto-exporteur is van Europa.

De problemen bij EDF verhevigen de energiecrisis die is ontstaan door de hoge gasprijzen. Aardgas is door de Russische inval in Oekraïne vele malen duurder geworden dan in deze periode normaal is omdat Rusland de toevoer naar Europa flink heeft verlaagd. Met het dichtdraaien van de gaskraan reageert Moskou op sancties die de Europese Unie heeft ingesteld tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.