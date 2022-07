Ford robotarm helpt mindervalide EV-rijders

Elektrische mobiliteit vormt een bijkomende uitdaging voor mindervalide automobilisten. Immers, de procedure met de laadkabel is niet enkel complexer dan een tankbeurt met klassieke brandstof, een elektrisch voertuig moet ook veel frequenter aan de stekker.

Autonoom laden

Daarom ontwikkelde Ford een prototype van een gerobotiseerd laadstation, waarbij een laadrobot zelf de laadkabel in het ‘stopcontact’ van de wagen plugt. Voor de bestuurder is het zelfs mogelijk om in het voertuig te blijven zitten gedurende de (snel)laadbeurt terwijl de robot alle manipulaties met stekkers en laadkabel op zich neemt.

Tal van spelers experimenteren

De robot werd in laboratoriumomstandigheden ontwikkeld en het systeem is vandaag voldoende geëvolueerd om het in de praktijk te testen. De handsfree laadoplossing werd ontwikkeld omdat tal van mindervalide automobilisten elektrische voertuigen links lieten liggen omwille van de bijkomende manipulaties met de oplaadaansluitingen. Ford ziet niet alleen mogelijkheden om mindervalide automobilisten te ontzorgen, de technologie biedt eveneens perspectieven om toekomstige autonome voertuigen automatisch te laten opladen. De laadrobot neemt immers de volledige procedure op zich, na het laden wordt de wagen ontkoppeld en schuift de laadarm opnieuw naar zijn basispositie. De unit kan niet alleen op openbare laadparkings worden geïnstalleerd, het systeem is eveneens inzetbaar voor een private oprit of in een thuisgarage. Niet enkel Ford experimenteert met dergelijke toepassingen. VW ontwikkelde eerder al mobiele laders (met een geïntegreerde batterij) die in een parkeergarage autonoom van de ene auto naar de andere kan rijden. Voordeel van die technologie is dat één voertuig niet de ganse nacht een laadstation hoeft te bezetten. Andere constructeurs experimenteren dan weer met inductieladen waarbij het voertuig boven het laadstation wordt gereden en waarbij geen fysieke connectie nodig is. Nadeel van dit ‘draadloze’ inductieladen is (voorlopig) het beperkte laadvermogen en de vrij hoge verliezen die bij de energieoverdracht optreden.