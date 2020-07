Een hond zit opgesloten in een warme geparkeerde auto. Volgens een Facebookbericht laat de politie in zo'n geval toe om de autoruit te breken om het beest te bevrijden. Een foto nemen van de hond zou genoeg bewijs zijn om niet vervolgd te worden. Dat klopt niet.

Op 24 juni plaatst een man een bericht op Facebook over wat je moet doen als een hond bij hitte zit opgesloten in een geparkeerde auto. Meer dan duizend Facebookgebruikers delen het bericht en 81.000 mensen zien het passeren op hun tijdlijn.

Volgens de Facebookgebruiker zegt de politie dat je in zo'n geval best een foto neemt van de hond en dan een autoruit breekt om de hond te bevrijden. Die foto zou volstaan als bewijs om 'niet beschuldigd te worden van criminele schade'. We kunnen de man die het bericht online plaatste niet bereiken. Zijn vermeende politiebron valt dus niet te achterhalen.

We contacteren de federale politie met deze casus. 'Wij raden zeker niet aan om uit eigen bewegingn een van de ramen van de wagen kapot te breken om de hond te bevrijden uit de hete wagen', zegt perswoordvoerster Sandra Eyschen. 'Door vernielingen aan te brengen aan andermans wagen bega je immers een misdrijf.'

Dat beaamt ook advocaat Anthony Godfroid, die onder andere gespecialiseerd is in dierenzaken. Hij schreef over deze casus al een artikel in het gespecialiseerde magazine Woef in de rubriek 'hond en wet'. Zowel Godfroid als de politie verwijzen naar het Belgisch strafwetboek dat een geldboete voorziet voor 'zij die andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen'.

'Het is niet uitgesloten dat de eigenaar van de auto of diens verzekeraar op basis van jouw handelen schadevergoeding zal eisen,' zegt Godfroid 'omdat men van oordeel is dat een normaal en zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden, niet het recht in eigen handen zou nemen door het raam te breken zonder de politie te bellen.'

Bel de politie

'Het is altijd beter de politie te verwittigen vooraleer je enige actie onderneemt', zegt Godfroid. 'Je kan de politie bellen met het verzoek om de hond te komen bevrijden, want dit is een geval van dierenverwaarlozing', zegt Eyschen van de federale politie. Dierenverwaarlozing is een misdrijf waarvan de bestraffing voorzien is in de dierenwelzijnswet van 1986.

Godfroid: 'De politie heeft het recht én zelfs de plicht om een van de ramen open te breken om de verwaarlozing te stoppen.'

'Afhankelijk van de omstandigheden kan je ook zelf nog andere stappen ondernemen', zegt Eyschen. 'Staat de auto bijvoorbeeld op de parking van een supermarkt, dan kan je vragen om de nummerplaat te laten omroepen zodat de eigenaar gevonden kan worden.'

'Op eigen initiatief en zonder contact met de politie een autoraam openbreken, al is het voor een nobel doel, is strafbaar.' Sandra Eyschen, woordvoerder federale politie

En wat als de eigenaar niet gevonden wordt en de politie niet meteen komt opdagen? Dan toch maar een foto nemen en de autoruit breken? Eyschen: 'Als de hond in onmiddellijk levensgevaar lijkt te zijn, dan kan je aan de politie melden dat indien zij niet binnen een redelijke termijn aanwezig zijn - pakweg twintig minuten, je niet zal kunnen weerstaan aan de drang om de hond te redden door een raam te vernielen.'

'Het is daarbij van belang dat je in het verhoor, dat eventueel zal worden afgenomen, vermeldt dat je de politie uitdrukkelijk hebt meegedeeld dat je een raam zou vernielen indien men niet snel genoeg ter plaatse was.'

'Ook in het proces-verbaal moet je dan melding maken van 'een drang om de hond te redden aan dewelke je niet kon weerstaan'. De inhoud van dit proces-verbaal kan dan gebruikt worden indien je toch nog zou worden aangesproken op straf- of op civielrechtelijk gebied.'

Het mag duidelijk zijn dat een foto van de hond in de auto niet volstaat als bewijsmateriaal.

De politie raadt aan om hoe dan ook hen altijd te contacteren en met een agent te overleggen welke stappen je kan ondernemen. 'Op eigen initiatief en zonder contact met de politie een autoraam openbreken, al is het voor een nobel doel, is strafbaar.'

Conclusie De politie zegt niet dat je een autoruit mag breken als een hond zit opgesloten in een hete wagen. Het klopt ook niet dat een foto als bewijs kan dienen om 'niet beschuldigd te worden van criminele schade'. We beoordelen het bericht dus als onwaar.

