Een Facebookgebruiker post een foto van twee vrouwen die verdacht worden van meerdere diefstallen. Ze zouden vermomd als verpleegsters van deur tot deur gaan, zogezegd om coronatesten af te nemen, en zo hun slag slaan. De politie zegt dat de kans groot is dat het om de daders gaat. Maar zeker is dat niet.

Op 19 juli post een Facebookgebruiker bovenstaand bericht. 'Dit zijn ze dus, de nepverpleegsters die van deur tot deur gaan om mensen af te zetten met een coronatest!' luidt de tekst, die vergezeld is van een foto. Daarop zien we twee vrouwen die een gebouw lijken binnen te gaan. Ze dragen verpleegsterschorten en mondmaskers. De vrouw links op de foto draagt het masker niet op de correcte manier - haar neus is niet bedekt. Het bericht wordt 5200 keer gedeeld en is al door meer dan een half miljoen Facebookgebruikers gezien.

Coronatest

Via Google gaan we op zoek naar informatie over valse verpleegsters die van deur zouden gaan om mensen af te zetten. Onder meer in De Morgen, Het Laatste Nieuws en Het Belang van Limburg vinden we recente berichten terug over twee jonge vrouwen die verkleed als verpleegsters van deur tot deur gaan, zogezegd om een coronatest af te nemen, terwijl ze erop uit zijn om de bewoners te bestelen. De vrouwen zijn al gesignaleerd in Tongeren, Diepenbeek en Hasselt en hebben al meerdere slachtoffers gemaakt.

Woordvoerster Dorien Baens van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad, waartoe onder meer de gemeenten Diepenbeek en Hasselt behoren, bevestigt dat haar politiezone op 18 juli verschillende meldingen heeft gekregen van diefstallen door 'valse' verpleegsters.

De politiezone plaatste daarom onderstaand bericht op haar Facebookpagina.

© Facebook

Serviceflat

'We kregen verschillende tips binnen', zegt Baens, 'en de foto van de twee vrouwen was er daar één van. De kans is groot dat de twee dames op de foto inderdaad de oplichtsters zijn naar wie we op zoek zijn. Hun leeftijd en uiterlijke kenmerken komen overeen met de beschrijvingen die de slachtoffers hebben gegeven. Bovendien is deze foto gemaakt aan de ingang van een serviceflatgebouw op de Sint-Truidersteenweg in Hasselt, waar de oplichtsters twee bewoners hebben bestolen.'

'Maar 100% zeker kunnen we niet zijn. We hebben de vrouwen ook nog niet kunnen vatten. We hebben vastgesteld dat de foto op Facebook is gepost door meerdere mensen die hem zelf niet hebben gemaakt en die ook niet rechtstreeks bij het onderzoek betrokken zijn.'

Het verspreiden van beelden van verdachten is verboden want het is een inbreuk op de privacy, benadrukt Baens. 'Het is pas wanneer de politie zélf de beelden openbaar heeft gemaakt dat burgers die mogen verspreiden. En dat hebben wij in dit geval niet gedaan.' (Noot: om die reden zijn de dames in bovenstaande screenshot van de originele Facebookpost onherkenbaar gemaakt.)

CONCLUSIE Een Facebookgebruiker post een foto van twee vrouwen. Zij zouden volgens hem de daders zijn van meerdere diefstallen. Volgens de politie is de kans 'groot' dat het om de daders gaat, maar '100% zeker' is de politie niet. We beoordelen het bericht daarom als eerder onwaar. Om privacyredenen is het bovendien verboden om beelden van verdachten te verspreiden voor de politie ze openbaar heeft gemaakt.

Op 19 juli post een Facebookgebruiker bovenstaand bericht. 'Dit zijn ze dus, de nepverpleegsters die van deur tot deur gaan om mensen af te zetten met een coronatest!' luidt de tekst, die vergezeld is van een foto. Daarop zien we twee vrouwen die een gebouw lijken binnen te gaan. Ze dragen verpleegsterschorten en mondmaskers. De vrouw links op de foto draagt het masker niet op de correcte manier - haar neus is niet bedekt. Het bericht wordt 5200 keer gedeeld en is al door meer dan een half miljoen Facebookgebruikers gezien.CoronatestVia Google gaan we op zoek naar informatie over valse verpleegsters die van deur zouden gaan om mensen af te zetten. Onder meer in De Morgen, Het Laatste Nieuws en Het Belang van Limburg vinden we recente berichten terug over twee jonge vrouwen die verkleed als verpleegsters van deur tot deur gaan, zogezegd om een coronatest af te nemen, terwijl ze erop uit zijn om de bewoners te bestelen. De vrouwen zijn al gesignaleerd in Tongeren, Diepenbeek en Hasselt en hebben al meerdere slachtoffers gemaakt. Woordvoerster Dorien Baens van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad, waartoe onder meer de gemeenten Diepenbeek en Hasselt behoren, bevestigt dat haar politiezone op 18 juli verschillende meldingen heeft gekregen van diefstallen door 'valse' verpleegsters.De politiezone plaatste daarom onderstaand bericht op haar Facebookpagina.Serviceflat'We kregen verschillende tips binnen', zegt Baens, 'en de foto van de twee vrouwen was er daar één van. De kans is groot dat de twee dames op de foto inderdaad de oplichtsters zijn naar wie we op zoek zijn. Hun leeftijd en uiterlijke kenmerken komen overeen met de beschrijvingen die de slachtoffers hebben gegeven. Bovendien is deze foto gemaakt aan de ingang van een serviceflatgebouw op de Sint-Truidersteenweg in Hasselt, waar de oplichtsters twee bewoners hebben bestolen.''Maar 100% zeker kunnen we niet zijn. We hebben de vrouwen ook nog niet kunnen vatten. We hebben vastgesteld dat de foto op Facebook is gepost door meerdere mensen die hem zelf niet hebben gemaakt en die ook niet rechtstreeks bij het onderzoek betrokken zijn.'Het verspreiden van beelden van verdachten is verboden want het is een inbreuk op de privacy, benadrukt Baens. 'Het is pas wanneer de politie zélf de beelden openbaar heeft gemaakt dat burgers die mogen verspreiden. En dat hebben wij in dit geval niet gedaan.' (Noot: om die reden zijn de dames in bovenstaande screenshot van de originele Facebookpost onherkenbaar gemaakt.)