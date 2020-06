Een Facebookbericht waarschuwt: Google en Apple zouden zonder toestemming een tracing-app voor covid-19 installeren op mobiele telefoons. Dat klopt niet: Google en Apple hebben enkel een functie toegevoegd die samenwerking met een tracing-app mogelijk maakt.

Op Facebook circuleert al enkele dagen onderstaand bericht. De auteur beweert dat een tracing-app voor covid-19 automatisch geïnstalleerd wordt bij een software-update op je mobiele telefoon, zonder dat je daar als gebruiker toestemming voor hebt gegeven. Ze is ongerust over haar privacy.

© Facebook

Het bericht wordt zo gretig gedeeld dat ondertussen meer dan 98.000 Vlaamse Facebookgebruikers het te zien kregen op hun tijdlijn. Nochtans, zo blijkt uit heel wat reacties op dit bericht, is het niet zo dat iedereen dit gelooft. In een van de reacties lezen we het volgende:

© Facebook

Zo werkt het inderdaad, zegt Michiel Sallaets, woordvoerder van Google België. 'Dat Google of Apple zelf een app zouden installeren op smartphones, klopt niet. Google en Apple hebben ook geen app gebouwd om aan contact-tracing te doen. Wel hebben wij, met respect voor de privacy van de gebruikers, een tussenplatform opgezet dat aan overheden die een tracing-app ontwikkelen toegang kan geven tot de Bluetooth-signalen van Android- en iOS-toestellen. De gebruiker moet zo'n app wel zelf installeren. In ons land is die app er trouwens nog niet.'

Het is van die wijziging in de instellingen dat gebruikers op de hoogte worden gebracht wanneer ze op hun Android-smartphone 'Blootstellingsmeldingen voor covid-19' zien in de app van Google, de melding waarnaar de auteur van het Facebookbericht verwijst.

iPhone-gebruikers vinden bij Instellingen > privacy > gezondheid nu ook de optie 'Blootstelling aan Covid-19'. We vroegen via mail en telefonisch een reactie aan de persverantwoordelijke voor Apple in de Benelux, maar kregen geen antwoord op onze berichten.

Geen privacyrisico

'Dit is inderdaad fake news', zegt Bart Preneel, privacy-expert aan de KU Leuven. 'Google heeft in Android wel de functie toegevoegd om aan contactopsporing te doen, maar die werkt niet zonder een speciale app. Apple heeft hetzelfde gedaan voor iPhone.'

'Er is geen enkel privacyrisico verbonden aan deze functie: noch Google, noch Apple, noch de overheid verzamelen informatie op basis van die nieuwe functie. Als er een app is die van die functie gebruik maakt voor contactopsporing dan moet je die altijd zelf expliciet installeren. Google en Apple hebben trouwens beloofd om na de pandemie deze functie opnieuw te verwijderen.'

Vrijwillig

Preneel is zelf betrokken bij de ontwikkeling van de Belgische tracing-app. Die zou volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) tegen 1 september klaar moeten zijn. 'Brussel werkt mee en vermoedelijk zal Wallonië ook instappen, al is dat overleg nog bezig', weet Preneel.

De app zal gebaseerd zijn op technologie die werd uitgewerkt door een internationaal consortium van experten in technologie en privacy, ingenieurs en epidemiologen waar ook Preneel deel van uitmaakt. 'Die technologie laat contactopsporing toe met maximale privacy: je krijgt informatie over een besmettingsrisico, maar niet waar of wanneer of door wie', zegt Preneel. 'Ook de overheid krijgt geen informatie over je contacten of je locatie. Het gebruik van de app zal 100% vrijwillig zijn en kan nooit verplicht worden. Zelfs wanneer je ze geïnstalleerd hebt, kun je op elk moment de app en de gegevens verwijderen.'

Conclusie Dat Google en Apple zonder toestemming van gebruikers een tracing-app voor covid-19 zouden installeren op mobiele telefoons, is onwaar. Wel hebben Google en Apple een functie toegevoegd aan hun software die samenwerking met een tracing-app mogelijk maakt. Maar zo'n app moet de gebruiker altijd eerst installeren.

BRONNEN Facebook (20 juni 2020) Mailverkeer met Michiel Sallaets op 23 en 24 juni 2020 Mailverkeer en telefoongesprek met Bart Preneel op 23 juni 2020 Google Gazet van Antwerpen (21 juni 2020)

Op Facebook circuleert al enkele dagen onderstaand bericht. De auteur beweert dat een tracing-app voor covid-19 automatisch geïnstalleerd wordt bij een software-update op je mobiele telefoon, zonder dat je daar als gebruiker toestemming voor hebt gegeven. Ze is ongerust over haar privacy.Het bericht wordt zo gretig gedeeld dat ondertussen meer dan 98.000 Vlaamse Facebookgebruikers het te zien kregen op hun tijdlijn. Nochtans, zo blijkt uit heel wat reacties op dit bericht, is het niet zo dat iedereen dit gelooft. In een van de reacties lezen we het volgende:Zo werkt het inderdaad, zegt Michiel Sallaets, woordvoerder van Google België. 'Dat Google of Apple zelf een app zouden installeren op smartphones, klopt niet. Google en Apple hebben ook geen app gebouwd om aan contact-tracing te doen. Wel hebben wij, met respect voor de privacy van de gebruikers, een tussenplatform opgezet dat aan overheden die een tracing-app ontwikkelen toegang kan geven tot de Bluetooth-signalen van Android- en iOS-toestellen. De gebruiker moet zo'n app wel zelf installeren. In ons land is die app er trouwens nog niet.'Het is van die wijziging in de instellingen dat gebruikers op de hoogte worden gebracht wanneer ze op hun Android-smartphone 'Blootstellingsmeldingen voor covid-19' zien in de app van Google, de melding waarnaar de auteur van het Facebookbericht verwijst. iPhone-gebruikers vinden bij Instellingen > privacy > gezondheid nu ook de optie 'Blootstelling aan Covid-19'. We vroegen via mail en telefonisch een reactie aan de persverantwoordelijke voor Apple in de Benelux, maar kregen geen antwoord op onze berichten.Geen privacyrisico'Dit is inderdaad fake news', zegt Bart Preneel, privacy-expert aan de KU Leuven. 'Google heeft in Android wel de functie toegevoegd om aan contactopsporing te doen, maar die werkt niet zonder een speciale app. Apple heeft hetzelfde gedaan voor iPhone.' 'Er is geen enkel privacyrisico verbonden aan deze functie: noch Google, noch Apple, noch de overheid verzamelen informatie op basis van die nieuwe functie. Als er een app is die van die functie gebruik maakt voor contactopsporing dan moet je die altijd zelf expliciet installeren. Google en Apple hebben trouwens beloofd om na de pandemie deze functie opnieuw te verwijderen.' VrijwilligPreneel is zelf betrokken bij de ontwikkeling van de Belgische tracing-app. Die zou volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) tegen 1 september klaar moeten zijn. 'Brussel werkt mee en vermoedelijk zal Wallonië ook instappen, al is dat overleg nog bezig', weet Preneel. De app zal gebaseerd zijn op technologie die werd uitgewerkt door een internationaal consortium van experten in technologie en privacy, ingenieurs en epidemiologen waar ook Preneel deel van uitmaakt. 'Die technologie laat contactopsporing toe met maximale privacy: je krijgt informatie over een besmettingsrisico, maar niet waar of wanneer of door wie', zegt Preneel. 'Ook de overheid krijgt geen informatie over je contacten of je locatie. Het gebruik van de app zal 100% vrijwillig zijn en kan nooit verplicht worden. Zelfs wanneer je ze geïnstalleerd hebt, kun je op elk moment de app en de gegevens verwijderen.'