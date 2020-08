Volgens een Vlaamse vrouw zou de explosie in Beiroet op 4 augustus te zien geweest zijn vanuit het Internationaal Ruimtestation ISS. Het bewijs daarvoor blijkt een beeld uit een filmpje van Discovery Channel dat de potentiële impact van de inslag van een planetoïde toont.

Op 5 augustus, een dag na de zware explosie in de haven van Beiroet, plaatst een Vlaamse vrouw een bericht op Facebook met de tekst 'ontploffing Beiroet vanuit ISS-station'. Het beeld bij het bericht toont een deel van de aardbol met een spectaculaire vuurbal. Het bericht wordt 133 keer gedeeld en bereikt zo 26.000 mensen.

Lees telkens verder onder de afbeeldingen

© Facebook

Zien we hier effectief Libanon, het land waar de explosie plaatsvond?

We zoeken de locatie van het afgebeelde gebied via Google Earth.

© Facebook/Google Earth

De afbeelding uit Google Earth (onder) toont het Koreaanse schiereiland en Japan. Dat lijkt overeen te komen met de afbeelding op Facebook (boven). We zien dus wellicht een deel van de Stille Oceaan, terwijl Libanon aan de Middellandse Zee ligt.

We laden de afbeelding op via Google Images.

© Google Images

Een aan deze afbeelding gelinkte zoekterm is volgens de zoekmachine 'hoe ziet een asteroïde eruit'. We komen uit bij een video op YouTube.

© YouTube

In die video zien we na 1 minuut en 8 seconden het exacte beeld dat zogezegd de explosie in Beiroet vanuit het ISS moet voorstellen. De video werd gemaakt in opdracht van het Amerikaanse televisienetwerk Discovery Channel. Het filmpje toont welke impact de inslag van een planetoïde met een diameter van 500 kilometer zou hebben bij een inslag op de aarde.

Volgense de Britse krant The Sun dateert de animatie uit 2008, maar dat klopt niet. De animatie werd al in 2005 gebruikt in de zesdelige documentairereeks Miracle Planet over het ontstaan van de aarde en het leven op onze planeet.

De Vlaamse vrouw die de afbeelding op Facebook plaatste, konden we niet bereiken.

Conclusie De afbeelding is geen satellietbeeld, maar een beeld uit een computeranimatie. Bovendien toont het geen explosie in Beiroet, maar de potentiële gevolgen van de inslag van een planetoïde in de Stille Oceaan. We beoordelen dit bericht daarom als onwaar.

BRONNEN Gearchiveerde Facebookpost (5 augustus 2020)

Knack (5 augustus 2020)

Google Earth

Google Images

YouTube (7 maart 2011)

The Sun (15 mei 2019)

NFB

YouTube (28 juni 2014) Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 18 augustus 2020 tenzij anders vermeld.

Op 5 augustus, een dag na de zware explosie in de haven van Beiroet, plaatst een Vlaamse vrouw een bericht op Facebook met de tekst 'ontploffing Beiroet vanuit ISS-station'. Het beeld bij het bericht toont een deel van de aardbol met een spectaculaire vuurbal. Het bericht wordt 133 keer gedeeld en bereikt zo 26.000 mensen.Lees telkens verder onder de afbeeldingenZien we hier effectief Libanon, het land waar de explosie plaatsvond? We zoeken de locatie van het afgebeelde gebied via Google Earth.De afbeelding uit Google Earth (onder) toont het Koreaanse schiereiland en Japan. Dat lijkt overeen te komen met de afbeelding op Facebook (boven). We zien dus wellicht een deel van de Stille Oceaan, terwijl Libanon aan de Middellandse Zee ligt.We laden de afbeelding op via Google Images.Een aan deze afbeelding gelinkte zoekterm is volgens de zoekmachine 'hoe ziet een asteroïde eruit'. We komen uit bij een video op YouTube.In die video zien we na 1 minuut en 8 seconden het exacte beeld dat zogezegd de explosie in Beiroet vanuit het ISS moet voorstellen. De video werd gemaakt in opdracht van het Amerikaanse televisienetwerk Discovery Channel. Het filmpje toont welke impact de inslag van een planetoïde met een diameter van 500 kilometer zou hebben bij een inslag op de aarde.Volgense de Britse krant The Sun dateert de animatie uit 2008, maar dat klopt niet. De animatie werd al in 2005 gebruikt in de zesdelige documentairereeks Miracle Planet over het ontstaan van de aarde en het leven op onze planeet. De Vlaamse vrouw die de afbeelding op Facebook plaatste, konden we niet bereiken.